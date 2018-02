Pchjongjang - Severní Korea dnes odsoudila nové sankce, vyhlášené proti Pchjongjangu Spojenými státy. USA se snaží podkopat zlepšování vnitrokorejských vztahů během zimních olympijských her, citovala prohlášení severokorejského ministerstva zahraničí státní média. Jakoukoli námořní blokádu ze strany USA bude Severní Korea považovat za válečný akt, uvedla státní tisková agentura KCNA.

"Obě Koreje vzájemně spolupracovaly a olympiáda byla uspořádána úspěšně. USA ale uvrhly hrozbu války na Korejský poloostrov rozsáhlými novými sankcemi proti KLDR před závěrečným ceremoniálem olympijských her," uvedlo ministerstvo.

Nové sankce proti Severní Koreji, které mají postihnout její finanční zdroje a dodavatele paliv, ohlásil americký prezident Donald Trump v pátek. Opatření se týkají více než padesátky plavidel a plavebních a obchodních společností, které podle Washingtonu umožňují Pchjongjangu, aby se vyhýbal dříve vyhlášeným sankčním opatřením.

Podle Bílého domu jsou nové sankce, které oficiálně zavede americké ministerstvo financí, trestem za pokračování severokorejského jaderného programu. Jaderné zbraně podle dnešního prohlášení severokorejského ministerstva odvrátí hrozby.

Do Jižní Koreje dnes přicestovala vysoká severokorejská politická delegace, která se zúčastní závěrečného ceremoniálu olympijských her v Pchjongčchangu. Vede ji generál, který je obviňován, že nechal potopit jihokorejskou válečnou loď. Při tomto incidentu v roce 2010 zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva. Slavnostnímu zakončení her bude přihlížet také dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka.