Soul - Severní a Jižní Korea budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z 50. let minulého století. Je to uvedeno ve společném prohlášení ze summitu, při němž se dnes setkali severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in. KLDR a Jižní Korea chtějí odstranit jaderné zbraně z poloostrova.

Severní a Jižní Korea se také dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Žádná konkrétní opatření ale nepředložily.

Pchjongjang v minulosti opakovaně žádal uzavření mírové dohody se Spojenými státy, protože právě ony jsou přímým signatářem smlouvy o příměří. Dohodu o příměří podepsali 27. července 1953 v pohraniční vesnici Pchanmubdžom generálplukovník americké armády Kelly Harrison jako reprezentant společného velitelství jednotek OSN a severokorejský generál Nam Il jako představitel Korejské lidové armády a Čínské dobrovolnické armády.

Podle dnešního prohlášení se KLDR a Jižní Korea dohodly, že budou usilovat o zahájení rozhovorů s USA, a případně také s Čínou, které by vedly k oficiálnímu ukončení války z let 1950-53.

Obě Koreje se budou snažit iniciovat třístranné rozhovory zahrnující Spojené státy nebo čtyřstranné rozhovory ještě za účasti Pekingu, jejichž cílem by bylo nastolení trvalého míru na Korejském poloostrově, oznámili Kim Čong-un a Mun Če-in po skončení dnešního jednání. Věří, že zúčastněné strany budou schopny vyhlásit oficiální konec korejské války do konce letošního roku.

KLDR a Jižní Korea chtějí odstranit jaderné zbraně z poloostrova

Severní a Jižní Korea se dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Žádná konkrétní opatření ale nepředložily. Vyplývá to ze společného prohlášení, které bylo vydáno na dnešní vrcholné schůzce severokorejského vůdce Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina.

Závěrečné komuniké uvádí, že obě Koreje potvrdily svůj cíl dosáhnout "Korejského poloostrova bez jaderných zbraní prostřednictvím úplné denuklearizace". Kim Čong-un podle médií v posledních týdnech opakovaně ujišťoval, že KLDR je připravena vzdát se svých nukleárních zbraní. Jižní Korea jaderné zbraně nemá.

Při rozhovorech o denuklearizaci poloostrova v minulosti KLDR vždy uváděla, že by se mohla zříci svého jaderného arzenálu, pouze pokud Spojené státy stáhnou své jednotky z Jižní Koreje a odstraní takzvaný odstrašující protijaderný deštník, kterým USA chrání Japonsko a Jižní Koreu. Spojené státy mají od korejské války z let 1950-53 na jihokorejském území 28.500 vojáků.

Podle vyjádření jihokorejského prezidenta z minulého týdne je Severní Korea ochotna zcela se vzdát jaderných zbraní a nestanovuje pro denuklearizaci "nepřijatelné podmínky", jako například odchod amerických jednotek z Jižní Koreje. Žádá prý jen bezpečnostní záruky pro svůj režim.

V dnešním prohlášení nejsou podrobnosti o tom, jak rychle či za jakých podmínek mají jaderné zbraně z Korejského poloostrova zmizet.

Analytici varují, že Severní Korea v minulosti již několikrát slibovala, že ukončí své jaderné zbrojní programy, tajně ale ve vývoji atomových zbraní pokračovala.

Vůdci Korejí na summitu jednali o denuklearizaci a míru

Vůdci Severní a Jižní Koreje při summitu jednali o denuklearizaci Korejského poloostrova, o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi a o způsobech, jak nastolit na poloostrově trvalý mír. Podle agentury AP to uvedl mluvčí jihokorejského prezidenta Mun Če-ina, který se dnes v pohraniční vesnici Pchanmundžom sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Mluvčí jihokorejského prezidenta Jun Jong-čan se k tématům debaty vyjádřil po první části dnešního jednání, která se uskutečnila před polednem místního času (v noci na dnešek SELČ). Kim a Mun obědvali odděleně, každý na své straně hranice; po obědě je plánovaná druhá etapa rozhovorů. Munův mluvčí řekl, že dosavadní rozhovory byly "upřímné a otevřené".

Jednodenní summit má být zakončen společným prohlášením, na němž obě strany podle mluvčího Juna nyní pracují. Výsledek oznámí Kim a Mun společně, zřejmě před večeří chystanou na 18:30 místního času (11:30 SELČ), napsala agentura AP. Večeře se zúčastní i manželky obou představitelů.

Vrcholná schůzka se koná v Pchanmundžomu na jihokorejské straně hranice. Kim Čong-un se tak dnes stal prvním vůdcem KLDR, který od korejské války z 50. let vkročil na jihokorejskou půdu. Severní a Jižní Korea v minulosti uspořádaly dva summity, dějištěm obou byla ale severokorejská metropole Pchjongjang.

Historický summit zahájily úsměvy a dlouhé podání ruky

Zlaté dveře majestátní severokorejské budovy v pohraniční vesnici Pchanmundžom se otevřely a severokorejský vůdce Kim Čong-un v černém obleku, jaký nosíval Mao Ce-tung, začal v doprovodu suity úředníků sestupovat po schodech k hranici mezi Severní a Jižní Koreou. Stal se tak prvním severokorejským nejvyšším představitelem, který od korejské války v letech 1950 až 1953 vkročil na jihokorejskou půdu, napsala agentura Reuters.

S úsměvem natáhl ruku k čekajícímu a usmívajícímu se jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi, který ho vítal mezi nízkými, bledě modrými domky, jež hranici v Pchanmundžomu lemují.

Tato vesnice je jedním z mála míst na hranici mezi oběma korejskými státy, kde není ani vysoký plot z ostnatého drátu, ani minové pole dělící země, jejichž konflikt skončil jen příměřím a nikoli mírovou dohodou, a tudíž jsou stále technicky vzato ve válečném stavu.

Oba muži si přes hranici podali ruku a pozdravili se. "Jsem nadšený, že se setkáváme na tomto historickém místě. Je dojemné, že jste došel až k demarkační linii, abyste mě osobně uvítal," řekl Kim Čong-un.

"Setkat se na tomto místě bylo vaším velkým rozhodnutím," odvětil Mun Če-in, oblečený v tmavém obleku doplněném světle modrou vázankou, než Kimovi pokynul, aby překročil hranici vyznačenou na chodníku.

Tento krok byl něčím, čeho nikdy nedosáhl ani Kim Čong-unův dědeček, zakladatel KLDR KIm Ir-sen, ani jeho otec Kim Čong-il. Dva předchozí summity mezi vůdci korejských států - v roce 2000 a 2007 - se konaly v severokorejské metropoli Pchjongjangu.

Pětašedesátiletý Mun a čtyřiatřicetiletý Kim si znovu podali ruce a otočili se nejprve tváří k severokorejským fotografům, a poté k jejich kolegům na jihokorejské straně. A pak v předem neplánovaném gestu Kim popadl Muna za ruku a vyzval ho, aby společně s ním udělal krok zpět na sever, kde spolu znovu krátce pohovořili.

Tato scéna odehrávající se v poklidném, usměvavém duchu, byla v ostrém kontrastu k napětí, které mezi oběma zeměmi v loňském roce opět zesílilo po severokorejských jaderných a raketových testech.

Od letošního ledna se vzájemné vztahy uvolnily, což mimo jiné umožnilo společný nástup obou korejských týmů pod jednou vlajkou během zimních olympijských her, jež se v únoru konaly v Jižní Koreji.

Poté, co oba nejvyšší představitelé prošli po červeném koberci mezi nastoupenou jihokorejskou čestnou stráží oblečenou v tradičních modro-žluto-červených uniformách, vešli do Mírového domu na jihokorejské straně ke společnému jednání.

Jen několik minut předtím, než Kim Čong-un vešel dovnitř, prohledal Mírový dům severokorejský bezpečnostní tým, který pátral po výbušninách a odposlouchávacích zařízeních, a do vzduchu, na křesla i na knihu hostů, kterou měl Kim podepsat, nastříkal dezinfekci.

Do takto ošetřené knihy poté Kim vepsal slova plná naděje: "Nyní začínají nové dějiny. Věk míru od počátečního historického bodu."

U jednacího stolu při korejském summitu nechyběla Kimova sestra

Mladší sestra Kim Čong-una zaujala při prvním kole dnešního korejského summitu u jednacího stolu prominentní místo. Kim Jo-čong seděla vedle bratra, překročila s celou delegací hraniční linii mezi oběma korejskými státy a byla u jednání s prezidentem Mun Če-inem.

Kromě ní byl při tomto setkání podle agentury AP přítomen z KLDR už jenom bývalý šéf tajné služby Kim Jong-čchol, který nyní řídí agendu vztahů s Jižní Koreou.

Hvězda Kim Jo-čong začala podle AP stoupat od únorových olympijských her v Jižní Koreji, kam přijela na uvítací ceremonii a prezident Mun byl vedle ní, když společný korejský tým vešel na stadion. Od olympiády je Kim Jo-čong stále vidět, mimo jiné doprovázela bratra a jeho ženu na březnové návštěvě Číny, kde je přijal prezident Si Ťin-pching. Dá se očekávat, že Kimova sestra nebude chybět ani na teprve připravovaném summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, píše AP.

Kim Jo-čong si je s bratrem blízká, žili spolu v mládí několik let ve Švýcarsku a jejich vztah se přirovnává ke vztahu Kimova otce Kim Čong-ila ke Kimově tetě Kim Kjong-hi. Ta se podílela na přijímání nejdůležitějších rozhodnutí, než Kim Čong-un nechal jejího muže Čang Song-tcheka v roce 2013 popravit za zradu.

Na korejském summitu došlo i na špatnou kvalitu silnic

Na korejském summitu došlo i na nečekané téma, totiž na kvalitu severokorejských silnic a dopravy obecně. Kim Čong-un přiznal, že tyto cesty nejsou dobré, když Mun Če-in projevil přání KLDR navštívit a jet k posvátné hoře Pektu.

Hora je u čínské hranice a podle Munova mluvčího Kim k prezidentovu přání řekl, že by to asi nebylo moc pohodlné, jelikož severokorejská dopravní infrastruktura není dobrá.

Kim prý rovněž přiznal, že severokorejská delegace se z únorové olympiády v Jižní Koreji vrátila ohromena rychlými vlaky, jež v sousední zemi viděla.

Mun v této části debaty prohlásil, že i Severokorejci budou moci jezdit rychlostními vlaky, pokud se změní vztahy obou zemí a železniční systémy se budou moci propojit. Silnice v KLDR jsou špatně udržované a plné výmolů, napsala agentura AP.