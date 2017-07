Český zápasník Jakub Klauda získal 30. července na Světových hrách ve Vratislavi bronzovou medaili v thajském boxu v kategorii do 91 kilogramů.

Vratislav - Jakub Klauda uspěl na Světových hrách ve Vratislavi v thajském boxu v duelu o bronz v kategorii do 91 kilogramů s Němcem Jakobem Stybenem a získal pro českou výpravu poslední sedmou medaili. Florbalisté další cenný kov do sbírky nepřidali, neboť podlehli v utkání o třetí místo Finsku 0:2.

Čtyřiadvacetiletý Klauda vyhrál nad Stybenem 29:28. "Rozhodně to je největší úspěch kariéry. Mám medaili z neolympijských her, to je momentálně nejvíc," řekl Klauda, který se stal loni mistrem Evropy organizace IFMA a letos vicemistrem světa.

Češi získali na Světových hrách dvě zlaté, jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. Zlato má také kickboxerka Sandra Mašková, ale v ukázkovém sportu, z kterého se do výčtu medailí oficiálně nepočítá.

Florbalisté se o překvapení proti úřadujícím mistrům světa Finům nepostarali. Po porážce v základní skupině 2:4 opět nedokázal trenér Petri Kettunen se svými svěřenci na favorizované krajany vyzrát.

Po bezbrankové úvodní třetině, v které chytil Lukáš Bauer penaltu Kristera Savonena, proměnili Finové ve vedení ve 21. minutě svou druhou přesilovou hru v zápase. Při trestu Lukáše Veltšmída za nedovolenou vzdálenost se trefil Janne Lamminen.

V závěrečném tlaku Čechů v power play brankář Pyry Luukkonen uhájil čisté konto a půl minuty před koncem pečetil výsledek do prázdné branky Miko Kailiala.

Kettunen litoval, že se mu nepodařilo krajany porazit. "Zápasy proti Finsku pro mě byly speciální. Je to silný soupeř stejně jako Švédsko či Švýcarsko. Bylo skvělé si proti nim zahrát, ale výsledky nebyly takové, jaké jsme si představovali," řekl Kettunen. "Oba zápasy s Finskem byly hodně podobné. Dnes dali gól v přesilovce a pak až do prázdné brány. V obraně jsme si vedli výborně, ale k vítězství potřebujeme také skórovat."

Šestačtyřicetiletý nástupce Radima Cepka si na Světových hrách odbyl premiéru na reprezentační lavičce, při dubnové Euro Floorball Tour byl jen na tribuně. "Jsem na kluky pyšný, jejich výkony se mi líbily, stejně tak jejich přístup a týmový duch. Odehráli jsme čtyři dobré zápasy, ale na nejvyšší úrovni je potřeba dávat góly, abyste měli šanci na úspěch," podotkl.

Věří, že výkony týmu v přípravném cyklu na domácí mistrovství světa v roce 2018 se budou zlepšovat. "Kluci jsou připravení, každým dalším zápasem půjdou nahoru. Naše hra se bude posouvat, jsme teprve na začátku cesty a koukáme se dopředu. Světové hry jsme si užili, je to pěkná akce, odehráli jsme čtyři kvalitní zápasy. Doufejme, že to není naposled, kdy se tu florbal představil," dodal Kettunen, který v roce 1997 na této akci reprezentoval Finsko. Tehdy v Lahti byl florbal jako ukázkový sport.

Světové sportovní hry v neolympijských disciplínách:

--------

Florbal - muži:

O 3. místo:

ČR - Finsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Lamminen (Kotilainen), 45. Kailiala. Rozhodčí: Soderman, Boström (oba Švéd.). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 471.

Finále:

Švýcarsko - Švédsko 5:7 (2:1, 3:4, 0:2)

Konečné pořadí: 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. Finsko, 4. ČR, 5. USA, 6. Polsko.