Lahti (Finsko) - Mistrem světa v běhu na lyžích na 15 km klasicky se v Lahti stal suverénně Iivo Niskanen a získal na šampionátu první zlato pro pořadatelské Finsko. Devětatřicetiletý Lukáš Bauer ve svém posledním individuálním závodu na MS obsadil 19. místo.

Pětadvacetiletý Niskanen porazil v intervalovém závodu o 17,9 sekundy Nora Martina Johnsruda Sundbyho, jenž v Lahti získal druhé stříbro po skiatlonu. Třetí skončil s odstupem 31,3 sekundy Sundbyho krajan Niklas Dyrhaug.

Bauer se dnes představil na svém jedenáctém mistrovství světa a na oblíbené trati, z níž má stříbrné medaile z olympijských her v Turíně a MS v Liberci, byl nejlepší z Čechů. Na Niskanena ztratil historicky nejúspěšnější český běžec na lyžích 2:03,2 minuty. Martin Jakš obsadil s odstupem další půlminuty 28. pozici, Petr Knop byl 38. a Miroslav Rypl 51.

Během závodu Bauer nemyslel na to, že jde o jeho poslední individuální start na světovém šampionátu. "To vůbec, ale vnímal jsem podporu na trati od rodiny a všech, které jsem pozval. Možná proto jsem se o to víc snažil pořádně vydat. Nebyl to úplně vydařený závod, ale na druhou stranu určitě to nebudu hodnotit špatně. Je to poslední individuální závod, ale nebudeme si to kazit...," řekl Radiožunálu a České televizi.

Měl problém srovnat se s podmínkami, které v Lahti panovaly. "Bylo to hodně hrabavé, asi jako když jedete na kole na písku. Musíte s citem a ne do toho prát, jako když máte zmrzlou stopu," popsal Bauer. "Někdy, když moc chcete, tak se tam zahrabete a stojíte na místě. Na začátku jsem ztratil docela dost, než jsem se dostal do tempa. V prostřední části jsem jel dobře a ke konci už jsem nezvládal," dodal.

Majitel pěti medailí ze světových šampionátů a olympijských her, jenž se už specializuje spíše na dálkové běhy, se držel kolem dvacátého místa v celém průběhu závodu. Výrazně vylepšil svůj výsledek z klasické patnáctky z úvodu sezony ve finské Ruce, kde dojel devětadvacátý.

Bauer by se mohl v Lahti ještě představit ve štafetě. Stříbro z klasické padesátky z předloňského šampionátu ve Falunu obhajovat nebude, neboť maraton se letos pojede na závěr MS volnou technikou.

Niskanen si k radosti 30.000 fanoušků v areálu vynahradil zklamání z nedělního sprintu dvojic, kdy v boji o zlato upadl po kolizi s Norem Emilem Iversenem a musel se spojit s bronzem. Dnes se žádné chyby nedopustil a oplatil Sundbymu porážku z únorové generálky na MS v Otepää.

"Nikdy jsem nemyslel, že jednou budu nejlepší na světě. Mám za sebou těžkou minulou sezonu a díky všem, kteří mě podporovali, i když se mi nedařilo," uvedl Niskanen, jenž byl dosud třikrát na stupních vítězů ve Světovém poháru, z toho dvakrát vyhrál, a vždy na klasické patnáctce. Pro Finsko získal první světový titul po šesti letech.

Vedoucí muž Světového poháru Sundby se opět nedočkal prvního individuálního zlata v kariéře, jež by bylo zároveň jubilejní sté pro Norsko v historii MS. Navzdory absenci svého ruského přemožitele ze skiatlonu Sergeje Usťugova byl potřetí na světovém šampionátu druhý a prodloužil čekání norských mužů na zlato z Lahti.

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 36:44,0, 2. Sundby -17,9, 3. Dyrhaug (oba Nor.) -31,3, 4. Bessměrtnych -41,8, 5. Larkov (oba Rus.) a Tönseth (Nor.) oba -53,2, 7. Poltoranin (Kaz.) -1:06,3, 8. Jauhojärvi (Fin.) -1:09,7, 9. Olsson -1:10,6, 10. Halfvarsson (oba Švéd.) -1:15,0, ...19. Bauer -2:03,2, 28. Jakš -2:32,6, 38. Knop -3:39,2, 51. Rypl (všichni ČR) -4:31,6.