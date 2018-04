Kladruby nad Labem (Pardubicko) - Sedlář Martin Kocman vyrůstal u koní, k řemeslu tak měl blízko. V kladrubském hřebčíně se věnuje výrobě postrojů čtyři desítky let. I praxi absolvoval právě tam. Práce je to fyzicky náročná, ale neměnil by, řekl ČTK.

"Hodně namáhám svaly na rukách, mám mozoly od šití. Ruční šití je nejpevnější, mnohem pevnější než na stroji. Se strojem se všude nedostaneme. Masérka mě udržuje v kondici," řekl Kocman. Jeho otec je bývalý úspěšný vozataj Jiří Kocman, syn Jakub je dostihový jezdec, mimo jiné účastník Velké pardubické.

Video: Kladrubský sedlář se věnuje řemeslu čtyři desítky let 18.04.2018, 14:56, autor: Josef Vostárek, zdroj: ČTK

Práce sedláře se proti minulosti moc nezměnila. Postroje a ohlávky jsou prakticky stejné. Inovace se příliš neosvědčily. Vyrábějí se s hověziny, jedna zakázka trvá dva až tři týdny. Nejvíc práce mají sedláři na jaře, kdy se rodí hříbata. Téměř pro všechny dělají ohlávky, kolem 60 až 80 kusů.

Sedlář Kocman se svým kolegou Milanem Hubeným nejčastěji dělají opravy a nová vybavení pro koně, zakázku na historické repliky mívají málokdy. Letos ale zhotovili kopie postrojů se státním znakem a heslem Pravda vítězí, které měli prezidentští koně za první republiky. Hřebčín také nechal restaurovat kočár T. G. Masaryka.

"Nám se dochovaly jen menší postroje, vyrobili jsme větší, aby starokladrubským valachům nebyly malé. Náročné to pro nás nebylo, už máme praxi," řekl Kocman. Ideální je vzít koním míru, stejně jako u krejčího na oblek.

I sedlářská práce zčásti podléhá módním trendům. Někdo si přeje například na kožených částech červené lemování. Výbava pro koně stojí 50.000 až 100.000 korun, vydrží ale desítky let, poškozené části se dají vyměnit. Na trhu lze pořídit také plastové postroje a ohlávky, které jsou mnohem levnější. Někteří majitelé stájí jim dávají přednost. Jejich údržba je méně náročná.

"Plastové stačí postříkat hadicí, umyjí se pod vodou, nemusíte je sušit, jen se nechají okapat. Jsou možná praktičtější při běžném zapřahání. Cenová dostupnost je jinačí než u kožených. Ale klasika je klasika, kůže, řemeslo," řekl Kocman.