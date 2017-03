Kladno - Hokejisté Kladna porazili v šestém semifinále play off první ligy Jihlavu 3:2, vyrovnali stav série na 3:3 na zápasy a o posledním účastníkovi baráže o extraligu se rozhodne až v pátečním utkání v Jihlavě. Rytíři odvrátili i druhý mečbol Dukly a rozhodl o tom v 51. minutě Jakub Strnad.

"Zápasy jsou podobné. Sešla se velmi vyrovnaná a kvalitní mužstva. Myslím, že i v sedmém zápase to bude stejné a rozhodne jakákoliv maličkost. Dnes jsme to říkali i v kabině, že rozhodne jedna střela a že se musíme soustředit úplně na všechno. To se potvrdilo a pak už jsme to ukopali až do konce," řekl na tiskové konferenci trenér Kladna Pavel Patera, jehož tým už prohrával v sérii 1:3 na zápasy.

Kladno vstoupilo do utkání o bytí a nebytí hodně aktivně a dopravilo puk do sítě po čtyřech minutách po nahození Jiřího Drtiny. Sudí ale postřehl domácího tvrďáka Joshe Grattona v postavení v brankovišti a gól neuznal. Regulérní trefy se tak houževnatí Rytíři dočkali až v čase 9:06, kdy se stejně jako v posledním zápase prosadil v přesilovce lídr Středočechů Petr Tenkrát. A zatímco v Jihlavě skóroval prudkou ránou od modré čáry, nyní rozvlnil síť dorážkou z bezprostřední blízkosti.

Jenže odpověď Dukly na sebe nenechala čekat dlouho. Ve 14. minutě nahrál Filip Seman puk přímo na hůl Adama Zemana a ten ho lehce nasměroval pod břevno. Od té doby byli hosté vyrovnaným soupeřem, těsně před přestávkou však málem znovu inkasovali po velké šanci Patrika Machače.

Na další změnu skóre si fanoušci museli počkat do 26. minuty, kdy domácí využili už druhou přesilovku. Chytrou tečí před bránou se ve třetím zápase v řadě prosadil střelec David Tůma. Pro Rytíře to navíc záhy mohlo být ještě veselejší, kdyby ale Roman Přikryl zblízka netrefil jen brankáře Miroslava Svobodu. A tak znovu udeřili hosté, když srovnal stav nepokrytý Tomáš Čachotský.

Nakonec se ale z vítězství po základní hrací době přece jen radovali Kladenští díky Strnadovi, jenž z dobré pozice procpal kotouč za Svobodu. Karlovy Vary, Pardubice a České Budějovice tak poznají dalšího soka pro boj o dvě místa v nejvyšší soutěži až v pátek.

"První branky, které jsme dnes inkasovali, byly z kategorie laciných. Náš předbrankový prostor nebyl vůbec dobrý. Po dvou třetinách za stavu 2:2 bylo jasné, že to rozhodne jediná střela. To se potvrdilo. Přestože jsme si i v power play vytvořili pár možností, které volaly po tom, abychom branku dali, tak to tam bohužel nespadlo," litoval kouč Jihlavy Petr Vlk.

Semifinále play off první hokejové WSM ligy - 6. zápas:

Kladno - Jihlava 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 10. Tenkrát, 26. D. Tůma, 51. J. Strnad - 14. A. Zeman, 34. Čachotský. Rozhodčí: R. Svoboda, Kubičík - Kreuzer, Jindra. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 4668. Stav série: 3:3.