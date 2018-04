Kladno - Hokejisté Kladna zdolali v 5. kole baráže o extraligu vedoucí Jihlavu 3:1 a radovali se z druhé výhry v boji o návrat do nejvyšší soutěže po čtyřech letech. Z poslední pozice snížili ztrátu na druhý Litvínov na dva body. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě David Tůma a výsledek pojistil o 93 sekund později Jakub Strnad.

Rytíři, kteří v prvním vzájemném duelu v Jihlavě prohráli 0:4, byli od úvodu aktivní a ve čtvrté minutě se dostali při Semanově vyloučení do vedení. Po Tůmově zadovce ještě hosté střelu Miloslava Hořavy mladšího zblokovali, ale Kubík odražený puk poslal za Kořenářova záda.

Při Andělově vyloučení se Dukla ubránila a navíc měla v oslabení při přečíslení šanci, ale Skořepa po Strakově přihrávce ztroskotal na Cikánkovi. Jihlava začala stále více hrozit z protiútoků, ale kladenský gólman si poradil s pokusy Jiránka, Žálčíka i Straky. Při Pekrově vyloučení se pokoušel dvakrát o vyrovnání De la Rose.

I do druhého dějství vstoupila Jihlava aktivně, ale Kladno ji do šancí nepouštělo. Až v 29. minutě při trestu domácích za příliš mnoho hráčů na ledě střílel z dobré pozice Straka, ale Cikánek ukryl puk v lapačce. V pokračující přesilové hře ještě zahrozil De la Rose.

Ve 34. minutě neproměnili velkou šanci domácí a z protiútoku udeřil tým z Vysočiny. Unikajícího Pekra stihl vychýlit ze střelecké pozice Suchánek a přihrávku na Přikryla před odkrytou branku zneškodnil gólman Kořenář. Dukla následně domácí přečíslila tři na dva a po Divišově přihrávce se trefil z mezikruží zápěstím nad Cikánkovu vyrážečku Straka. V závěru druhé části si Rytíři vytvořili velký tlak, ale Kořenáře nepřekonali.

Na začátku třetí třetiny se dostal do šance hostující bek Váňa, ale zblízka Cikánka nepřekonal. Na druhé straně se předvedl v sólu Kubík, avšak s bekhendovým blafákem ztroskotal na Kořenářovi. Navíc do jihlavského gólmana najel a sudí jej vyloučili za nedovolené bránění. V oslabení se Kladno ubránilo.

Kladno udeřilo při Rabbitově trestu, při kterém nejdříve neuspěl Kubík, který ale při dalším náporu Rytířů přihrál ideálně na pravý kruh Tůmovi a ten se dočkal první trefy v baráži. Odpovědět mohl Jiránek, jehož pokus kladenský gólman s problémy vytěsnil.

V 52. minutě Kladno pojistilo náskok, když Strnad vydoloval puk za brankou a u pravé tyče jej zasunul za jihlavského gólmana. Středočeši se potom ubránili při Kubíkově trestu a stav nezměnil ani průnik Kloze, jemuž zabránil ve skórování Kořenář.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Kladno): "Kluci všechny tři barážové zápasy na domácím ledě odehráli s enormním nasazením. Povedl se nám vstup do zápasu, což jsme také chtěli, abychom dostali soupeře pod tlak. Pak přišlo vyrovnání, ale kluci za tím šli i ve třetí třetině. Patří jim velká pochvala. A také divákům, protože ve všech třech zápasech byla nádherná atmosféra a klukům to samozřejmě strašně moc pomáhá. Doufáme, že to tak vydrží dál a ještě se o extraligu hodně popereme."

František Zeman (Jihlava): "Dnešní utkání se mi nehodnotí vůbec lehce, protože za to, co jsme tady předvedli, jsme si nezasloužili ani bod. Musíme pogratulovat domácím, kteří předvedli úsilí a enormní snahu vyhrát. Byli daleko lepší než my."

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Kubík (J. Kloz, D. Tůma), 51. D. Tůma (Kubík, J. Kloz), 52. J. Strnad (Přikryl) - 34. P. Straka (Diviš). Rozhodčí: Šír, Kika - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 4422.

Sestavy:

Kladno: Cikánek - Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, J. Kloz - Bláha, Zikmund, M. Hořava ml. - Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Stříteský, Váňa, D. Kajínek, Půža - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.