Litvínov - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 6. kola baráže o extraligu na ledě Litvínova těsně 2:1 a právě Vervu dostali po polovině odehraných zápasů pod sebe na dno tabulky. O druhé tříbodové výhře Středočechů po sobě rozhodl v čase 53:13 teprve devatenáctiletý útočník Adam Kubík.

Do utkání vstoupili lépe domácí a již ve druhé minutě měl na hokejce úvodní branku Hübl, ale nedokázal trefit odkrytou branku. V další šanci neuspěl Jurčík, který tečoval těsně vedle tyčky Mikúšovo nahození od modré čáry. Na druhé straně prověřil Petráska bombou z první Kubík, domácí brankář se rychle přemístil a puk vyrazil betonem. V deváté minutě předvedli hezkou kombinaci Hübl s Gerhátem, prvně jmenovaný ovšem v dobré střelecké pozici vůbec netrefil branku.

Nedlouho poté se opět Hübl řítil sám na Cikánka, ovšem ani ve své třetí vyložené šanci nedokázal skórovat. A tak se z ojedinělé akce radovali hostující hráči. V 16. minutě Tůma střelou z levého křídla nedal Petráskovi šanci. Za pouhých 27 vteřin se o vyrovnání postaral Lukeš, který pohotově dorazil kotouč do branky.

"Možná jsme byli chvílemi horší, ale čekali jsme na naše šance, které nakonec přišly. Musíme v dalších zápasech hrát stejně bojovně a týmově," řekl po utkání Kubík.

Druhé dějství jednoznačně patřilo Litvínovu. Na střely na branku vyhráli domácí 19:9, na střely mimo tři tyče dokonce 10:2, ale vedoucí trefu se jim vsítit nepodařilo. Za zmínku stály pouze dvě šance - nejprve střílel v 27. minutě Mikúš z levého křídla, Cikánek výtečně zakročil lapačkou. O pár okamžiků později pálil z pravého křídla Gerhát, hostující brankář vytasil další skvělý zákrok.

"Rozhodlo to, že jsme nedali góly. Měli jsme milion šancí, ale když nedáme nic.... Naše koncovka je strašná," řekl po utkání velmi kriticky a naštvaně střelec jediné litvínovské branky Lukeš.

Kladenští se ve třetí třetině probudili a bušili do domácí obrany. V 46. minutě Kaut prověřil Petráska ostrou střelou švihem. Vedoucí branku mohl vstřelit Tůma, bývalého parťáka z Ústí nad Labem ale nepřekonal. Trest za litvínovskou pasivitu přišel v 54. minutě: Kubík se natlačil mezi domácí obránce a krásným blafákem překonal Petráska.

"Chtěl jsem si najet podél mantinelu, ale obránci to čekali, tak jsem to strhl na střed, dostal jsem dobrou přihrávku a padlo to tam. Nevěděl jsem hned, co udělám, viděl jsem jen, že brankář je vyjetý, tak jsem si to dal do bekhendu a pak to tam jen doklepl," popsal vítěznou trefu Kubík, nejproduktivnější kladenský hráč dosavadního průběhu baráže.

Branku musel ještě potvrdit videorozhodčí. Litvínovští v závěru odvolali brankáře, k vyrovnání jim to však nepomohlo a tak si hosté odvezli důležité tři body.

"Posledních deset minut přestaneme úplně hrát a ujede nám hráč, já to nechápu. Máme přesilovku, máme pět střel a pětkrát netrefíme branku, to se pak nedá vyhrát. Kladno bylo dneska tragické a my nejsme schopní vyhrát. Strašně mě to štve. Celá tahle situace a naše hra, protože takový zápas musíme vyhrát," prohlásil útoční Lukeš.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Málo gólů. Příležitostí jsme měli hodně, ale nebyli jsme schopni nějaké proměnit. Bez gólů se vyhrávat nedá. Hráči chtěli, měli snahu. Udělali jsme ve třetí třetině chybu, kterou soupeř dokázal potrestat. Nic nevzdáváme a jedeme dál."

Pavel Patera (Kladno): "U nás stáli všichni svatí. Nápor od Litvínova první dvě třetiny byl obrovský. Náš brankář chytal výborně, podržel nás. Kluci bojovali a makali. Občas enormní snaha, kterou jsme předvedli, vyhraje celý zápas. A nám se to dneska povedlo. I když to bylo hodně šťastné vítězství."

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. F. Lukeš (V. Hübl, Hunkes) - 16. D. Tůma (Kubík, T. Kaut), 54. Kubík (Svedlund). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Hynek, Zíka. Vyloučení: 6:4, navíc Trávníček (Litvínov) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5846.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Iberer, Baránek, Hunkes, Šesták, Z. Sklenička, Frolo, od 41. navíc L. Doudera - M. Hanzl, J. Mikúš, J. Černý - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Kladno: Cikánek - Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, J. Kloz - Bláha, Zikmund, Machač - Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.