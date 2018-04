Jihlava - Hokejisté Kladna zvítězili v 7. kolo baráže o extraligu v Jihlavě 2:0 a po třetí výhře za sebou se posunuli na druhé místo. Zůstávají o skóre za Karlovými Vary a před třetí jihlavskou Duklou, která vyšla potřetí v řadě naprázdno, mají náskok dvou bodů. Branky Rytířů vstřelili Adam Kubík a David Tůma, brankář Lukáš Cikánek udržel poprvé v baráži čisté konto.

"Chtěli jsme urvat nějaké body a jsme hrozně šťastní, že jsme vyhráli v Jihlavě, kde nemáme moc pozitivní výsledky. Jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body, ale pořád před sebou máme pět zápasů do konce. Musíme jít zápas od zápasu a být nohama na zemi. Nic jsme nerozhodli, je to jenom hodně malý krůček," řekl kapitán Kladna Tůma.

Jihlava nastoupila bez útočníka Jiránka, který dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za faul na karlovarského Fleka. V sestavě jej nahradil Rys. Zraněný útočník a majitel Kladna Jaromír Jágr se opět postavil po boku trenérů Miloslava Hořavy staršího a Pavla Patery na střídačku.

Domácí nezachytili začátek zápasu a už ve čtvrté minutě po chybě v defenzívě prohrávali. Tůma zadovkou na modré čáře uvolnil Kubíka, který jel sám na Škarka a střelou na vyrážečku poslal hosty do vedení. Dukla se nedokázala prosadit ani v početních výhodách při trestech Tůmy a Redlicha a sama se ubránila při Rysově vyloučení.

Naopak hosté mohli na začátku druhé třetiny zvýšit, když Kloz našel před odkrytou brankou Kubíka, ten ale minul puk. Největší šanci na vyrovnání měla Jihlava v 35. minutě, kdy ujel Seman, jenže Cikánek jeho střelu dokázal vyrazit. Blíže k druhé trefě ale bylo Kladno a Škarkovi pomohla nejdříve tyč a následně také břevno.

Tlak Kladna z přesilové hry vyústil na začátku třetí třetiny v druhou branku hostí, které dosáhl už po skončení početní výhody 80 vteřin od začátku poslední části hry Tůma, který byl na konci rychlé kombinace na jeden dotek.

Jihlava se ke vstřelení kontaktní branky nedokázala dostat, protože hrála dvakrát v oslabení. Když už si Diviš v polovině třetiny vypracoval gólovou příležitost po objetí branky, vychytal ho kladenský gólman. V dalším střídání ujel Hlinka, ale trefil jen horní tyč hostující branky.

Dukla měla tlak, jenže se trápila v koncovce. Cikánek v brance hájil Kladnu dvoubrankový náskok, který udržel až do konce zápasu. Dukla se tak poprvé v barážové tabulce dostala mimo pozice zaručující účast v extralize i v příští sezoně.

"Snaha a úsilí hráčům vytknout nejdou. Když nedáme gól, tak nemůžeme myslet na vítězství. Bohužel. Za poslední tři zápasy jsme dali dva góly a s prvoligovými týmy jsme ztratili devět bodů. To je špatně. Hráče musíme uklidnit, protože jsou ve stresu a pod tlakem. Dělají věci, které normálně v sezoně nedělali," uvedl asistent trenéra Jihlavy František Zeman.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Snaha a úsilí hráčům vytknout nejdou. Když nedáme gól, tak nemůžeme myslet na vítězství. Bohužel. Za poslední tři zápasy jsme dali dva góly a s prvoligovými týmy jsme ztratili devět bodů. To je špatně. Hráče musíme uklidnit, protože jsou ve stresu a pod tlakem. Dělají věci, které normálně v sezoně nedělali. Věděli jsme, že baráž bude těžká. To se potvrdilo. Stále je ve hře 15 bodů. Myslím si, že jsme schopni extraligu zachránit, když budeme předvádět, to co máme. Síla v mančaftu je."

Pavel Patera (Kladno): "Do zápasu jsme vstoupili velice slušně a podpořili jsme to gólem, který nám dodal klid na hokejky. Možná ho bylo až moc, protože na konci první třetiny jsme tam začali dělat kraviny a mysleli si, bůhví co nejsme. Od druhé třetiny už byla hra lepší a začali jsme hrát jednoduchý hokej, který byl podpořený výborným gólmanem. Měli jsme také dost štěstí, ale v takhle vyrovnaných zápasech ho potřebujete. Šli jsme mu naproti."

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Kubík (D. Tůma), 42. D. Tůma (J. Kloz, M. Hořava ml.). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Frodl, D. Jelínek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 4567.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Šidlík, Váňa, J. Zdráhal - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, R. Hubáček, A. Zeman - Rabbit, M. Hlinka, Anděl - D. Čermák, F. Seman, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Kladno: Cikánek - Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, J. Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava ml. - Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.