Kladno - Hokejisté Kladna porazili ve 3. kole baráže o extraligu Karlovy Vary 3:1 a slaví první výhru. Gólem a asistencí se na tom podílel Roman Přikryl. Rytíři porazili Energii v souboji dvou prvoligových týmů v normální hrací době poprvé v sezoně.

Rytíři vstoupili do utkání stejně jako v pátek aktivně a vytvořili si výraznou střeleckou převahu. Brankář Novotný však až do 15. minuty bez větších problémů všechny pokusy domácích likvidoval. Poté však Kružík přihrál do ideální pozice Kautovi a Kladno vedlo.

Karlovy Vary dokázaly vyrovnat z první vážnější šance, kterou si vypracovaly. O dvě minuty později našel Krejčí od modré čáry zcela volného Fleka a nejlepší střelec Energie v koncovce nezaváhal.

Středočeši však ve druhé třetině dokázali získat vedení zpět na svou stranu, když se trefil sváteční střelec Kehar. Třiadvacetiletý obránce v aktuální sezoně ani v předešlých dvou ani jednou neskóroval, dnes však překonal Novotného střelou od modré čáry.

Západočeši mohli opět bleskově srovnat, Cikánek si však s příležitostí Beránka poradil. Následně nedokázal zvýšit vedení domácích Miloslav Hořava mladší, v brejkové situaci se neprosadil ani Flek.

Hosté přidali ve třetí třetině, vytvořili si mírnou převahu, Cikánek byl ale pozorný. Kladno přežilo i první oslabení a nadechnout se mohlo při vlastní přesilovce, uklidňující třetí gól ale Rytíři nepřidali. V 59. minutě se ale po rychlém protiútoku prosadil Přikryl. Hosté se duel pokusili zdramatizovat při power play posílené o vyloučení Kehara, gól ale nedali.

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. T. Kaut (Kružík), 27. Kehar (Přikryl), 59. Přikryl (Strnad) - 17. Flek (Krejčí, Plutnar). Rozhodčí: Roman Svoboda, Hodek - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4828.

Kladno: Cikánek - Štich, Svenlund, Štindl, Kehar, Lenďák, Repe - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Podlipnik, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Kverka, Stloukal - Gríger, Skuhravý, Osmík - Vrdlovec, Tuominen, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.