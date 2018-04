Kladno - Hokejisté Jihlavy zvítězili v 11. kole extraligové baráže na ledě Kladna 2:1 a nadále jsou ve hře o setrvání v nejvyšší soutěži. Domácí naopak po čtvrté prohře v řadě přišli o šanci na postup. Utkání rozhodl v 57. minutě útočník Richard Diviš.

Rytíři se i v posledním domácím utkání v baráži museli obejít bez pomoci hvězdného majitele klubu Jaromíra Jágra. Ten sice ve čtvrtek trénoval s týmem i ve výstroji, proti Dukle se však postavil jen tradičně v civilu na střídačku.

Začátek utkání byl hodně opatrný a do prvního náznaku šance se dostal až v 7. minutě domácí Strnad. Hosté ale jeho střelu stihli zblokovat ještě před Kořenářem.

Kladno následně nevyužilo první přesilovou hru a v 15. minutě se Jihlava dostala do vedení. Anděl obral o puk Repeho a z brejku překonal Cikánka. Při Lenďákově vyloučení byl blízko druhé branky Stříteský, v ideální pozici však nemířil přesně.

Dukla těsný náskok pozorně bránila a snažila se domácí hráče nepouštět do výraznějších příležitostí, Středočeši k vyrovnání nevyužili ani další dvě početní výhody. V 31. minutě však využil Kořenářova zakrytého výhledu obránce Lenďák a připsal si premiérový gól v kladenském dresu.

Oba týmy si uvědomovaly, že k zachování reálných šancí na postup respektive udržení se v extralize potřebují vyhrát, zároveň však nechtěly udělat chybu a nabídnout soupeři šanci skórovat. V 47. minutě se do náznaku příležitosti dostal Kružík, nemířil ale přesně.

Kladno poté nevyužilo další přesilovku, neprosadil se Štindl a v 57. minutě toho domácí litovali. Diviš totiž nadvakrát dorazil Strakovu střelu a zajistil hostům výhru. Středočeši nedokázali vyrovnat ani v power play.

Hlasy trenérů po zápase:

Pavel Patera (Kladno): "Byl to boj, čemuž trošku nahrálo i počasí venku a kvalita ledu byla trošku horší. My i Jihlava jsme si za tím šli, hodnotí se to těžko. Dostali jsme gól tři čtyři minuty před koncem a bylo to o tom, kdo dá rozhodující gól. Byla to Dukla a my jsme venku. Myslím si, že pro kluky je baráž výborná zkušenost. Dostali jsme se do ní a skoro až do posledního dne jsme bojovali o postup, snad si z toho vezmou ponaučení."

František Zeman (Jihlava): "Byli jsme si vědomi důležitosti utkání a tomu jsme podřídili všechno. Jsem rád, že se nám podařilo zápas na Kladně ukopat, i když to nebylo jednoduché a myslím si, že oba mančafty předváděly výborný hokej dopředu i dozadu. Lidi, kteří přišli, museli být i přesto, že domácí prohráli, spokojení."

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Lenďák (Repe, Tůma) - 15. Anděl, 57. Diviš (P. Straka). Rozhodčí: Hodek, Šír - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 2:4, navíc M. Hořava ml. (Kladno) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4555.

Kladno: Cikánek - Svedlund, Štindl, Kehar, Zelinger, Repe, Lenďák - Kružík, T. Kaut, Redlich - Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava ml. - Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Šidlík, Váňa, J. Zdráhal - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Anděl - D. Čermák, R. Hubáček, Seman - Rabbit, M. Hlinka, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.