Grosseto (Itálie) - Kateřina Skypalová se stala v Grossetu juniorskou mistryní Evropy v hodu kladivem. Osmnáctiletá vrhačka Škody Plzeň zvítězila výkonem 64,78 metru a navázala na loňský dorostenecký kontinentální titul z Tbilisi.

Skypalová, jež letos vyhrála i domácí seniorský šampionát v Třinci, si titul zajistila ve třetí sérii a na první místo by jí stačil i výkon z té páté (64,08). Druhou Chorvatku Evu Mustafičovou porazila o metr a 69 centimetrů, třetí skončila Irka Michaela Walshová (61,27).

Svěřenkyně trenérky Lucie Plašilové potvrdila pozici vedoucí závodnice letošních evropských tabulek do 20 let a ve finále si počínala mnohem lépe než v kvalifikaci, ve které nepřehodila ani 61 metrů. "Dneska to bylo mnohem lepší technicky. Cítila jsem se líp než včera, mnohem živěji mi jely nohy, ruce, prostě celkově. Včera to bylo utahaný, snažila jsem se, ale nešlo to," řekla svazovému webu Skypalová, kladivářka s osobním rekordem 66,55.

Česká výprava v Itálii získala už druhou zlatou medaili. V pátek vyhrála soutěž oštěpařek Nikol Tabačková.

Roli spolufavoritky naopak nepotvrdila tyčkařka Amálie Švábíková. Atletka s třetím nejlepším osobním maximem mezi finalistkami (450 cm) přeskočila až napotřetí svoji základní výšku 405 cm, 415 už nezdolala a skončila na děleném pátém místě. Na bronz přitom stačilo překonat právě 415.