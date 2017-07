Nuits-Saint-Georges (Francie) - Německý spurtér Marcel Kittel vybojoval v těsném finiši sedmé etapy třetí vítězství na letošní Tour de France. O jeho prvenství v mimořádně vyrovnaném dojezdu s norským cyklistou Edvaldem Boassonem Hagenem musela rozhodnout cílová kamera. Verdikt zněl - rozdíl mezi oběma jezdci činil pouhých šest milimetrů.

"Bylo to nejtěsnější vítězství mojí kariéry. Šest milimetrů a co to dokáže udělat, takový rozdíl mezi velkým nadšením a velkým zklamáním," řekl Kittel.

Devětadvacetiletý Němec, kterému závěrečný spurt opět pomáhal rozjíždět kolega ze stáje Quick-Step Zdeněk Štybar, si zopakoval vítězství ze čtvrtka a také z druhé etapy. Celkem na Tour nasbíral již dvanáct triumfů, čímž vyrovnal německý rekord Erika Zabela.

"Na to jsem hodně pyšný," komentoval fakt, že se dotáhl na někdejší spurtérskou hvězdu. "Neměl jsem vůbec tušení, jestli jsem vyhrál. Bylo to jen tak tak. Jsem rád, že se mi povedlo tam kolo správně poslat," prohlásil Kittel.

Navíc se dostal do čela bodovací soutěže. Ze zeleného trikotu vysvlékl Francouze Arnauda Démara, před kterým vede o 15 bodů. Po vyloučení favorizovaného Slováka Petera Sagana, který ovládl bodovací soutěž v předchozích pěti ročnících, je boj o zelený dres otevřený.

"Zelený trikot je můj cíl a tahle vítězství mi přinášejí hodně bodů. Každé vítězství si užívám," uvedl Kittel, který může vyhrát bodovací soutěže na Tour poprvé v kariéře.

V čele průběžného pořadí rovinatá etapa dlouhá 213,5 km nic nezměnila, dál vede Brit Chris Froome. Nejlepší z české trojice je Roman Kreuziger na 28. místě.

O víkendu vjede peloton do Alp. V sobotu je na programu etapa zakončená téměř dvanáctikilometrovým stoupáním do výšky 1200 metrů.

Tour de France - 7. etapa (Troyes - Nuits-St. Georges, 213,5 km):

1. Kittel (Něm./Quick-Step) 5:03:18, 2. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 3. Matthews (Austr./Sunweb), 4. Kristoff (Nor./Kaťuša), 5. Degenkolb (Něm./Trek-Segafredo), 6. Groenewegen (Niz./LottoNL), 7. Selig (Něm./Bora), 8. Bouhanni (Fr./Cofidis), 9. Greipel (Něm./Lotto-Soudal), 10. McLay (Brit./Fortuneo), ...32. Kreuziger (ČR/Orica) všichni stejný čas, 132. Štybar (ČR/Quick-Step) -20, 180. Cink (ČR/Bahrajn-Merida) -2:01.

Průběžné pořadí: 1. Froome 28:47:50, 2. Thomas (oba Brit./Sky) -12, 3. Aru (It./Astana) -14, 4. Martin (Ir./Quick-Step) -25, 5. Porte (Austr./BMC) -39, 6. S. Yates (Brit./Orica) -43, 7. Bardet (Fr./AG2R) -47, 8. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -52, 9. Quintana (Kol./Movistar) -54, 10. Majka (Pol./Bora) -1:01, ...28. Kreuziger -2:41, 51. Cink -7:24, 74. Štybar -11:53.