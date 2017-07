Lutych - Německý cyklista Marcel Kittel si na Tour de France připsal jubilejní desáté etapové vítězství. Dnešní druhou etapu z Düsseldorfu do Lutychu, kterou stejně jako úvodní časovku poznamenal déšť, vyhrál v hromadném spurtu před Francouzem Arnaudem Démarem a krajanem Andrém Greipelem. Žlutý trikot vedoucího jezdce uhájil Brit Geraint Thomas.

Ani dnes se cyklistům na mokré silnici nevyhnuly pády. Zhruba 30 kilometrů před cílem 203,5 km dlouhé trasy z Düsseldorfu do Lutychu došlo v čele hlavního pelotonu k hromadné kolizi, po níž skončil na zemi i obhájce titulu Chris Froome. Do karambolu se zapletli i další favorité včetně Francouze Romaina Bardeta či Richieho Porteho.

Všichni ale vyvázli bez vážnějších zranění a v závodu pokračovali. Britský lídr stáje Sky Froome musel posléze vyměnit kolo a znovu dotahovat, stejně jako jeho hlavní konkurenti ale dojel v hlavním poli ve stejném čase jako vítěz. Neztratili ani čeští reprezentanti Roman Kreuziger (59.), Zdeněk Štybar (72.) a debutant Ondřej Cink (144.).

Zrychlení pelotonu v závěrečných kilometrech znamenalo konec nadějí na úspěch dvojice uprchlíků Yoanna Offreda a Taylora Phinneyho. Ještě osm kilometrů před cílem měli náskok 35 sekund, 1200 metrů před koncem etapy je ale pole pohltilo.

Devětadvacetiletý Kittel, Štybarův týmový kolega ze stáje Quick-Step, měl sice v dlouhé cílové rovince špatnou výchozí pozici, dokázal se ale probít dopředu. "Vůbec nevím, co říct. Byl to neuvěřitelný start v Německu, fandilo nám tolik lidí," řekl po dojezdu etapy, v níž se peloton přesunul do Belgie.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 2. etapa (Düsseldorf - Lutych, 203,5 km):

1. Kittel (Něm./Quick-Step) 4:37:06, 2. Démare (Fr./FDJ), 3. Greipel (Něm./Lotto), 4. Cavendish (Brit./Dimension Data), 5. Groenewegen (Niz./LottoNL), 6. Colbrelli (It./Bahrajn Merida), 7. Swift (Brit./SAE Team Emirates), 8. Bouhanni (Fr./Cofidis), 9. Matthews (Austr./Sunweb), 10. Sagan (SR/Bora), ...59. Kreuziger (ČR/Orica), 72. Štybar (ČR/Quick-Step), 144. Cink (ČR/Bahrajn Merida) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Thomas (Brit./Sky) 4:53:10, 2. Küng (Švýc./BMC) -5, 3. Kittel -6, 4. Kiryjenka (Běl./Sky) -7, 5. Trentin (It./Quick-Step) -10, 6. Froome (Brit./Sky) -12, 7. Van Emden (Niz./LottoNL), 8. Kwiatkowski (Pol./Sky) oba -15, 9. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 10. Arndt (Něm./Sunweb) oba -16, ...28. Štybar -39, 71. Kreuziger -56, 106. Cink -1:13.