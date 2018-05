Bratislava - Ve střední Evropě existuje riziko, že bezohledné zájmy domácí politiky stáhnou region zpět, a to v době, kdy Evropa potřebuje vyjádřit sílu a jednotu. Na mezinárodní konferenci Globsec to dnes řekl slovenský prezident Andrej Kiska. Zároveň kritizoval projekt plánovaného plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa jako projev sobeckých ekonomických zájmů s politickými dopady.

"V celém regionu, včetně Slovenska, sledujeme matoucí politické signály, které podkopávají naši evropskou a transatlantickou identitu, podporují příběhy propagandy nebo váhavý projev solidarity s našimi spojenci. Líčí EU a NATO jako zloděje naší suverenity," uvedl Kiska. Dodal, že právě ti, kdo hlásají potřebu ochrany suverenity, nejvíce poškozují národní a evropské zájmy.

Hlava slovenského státu při úvodním projevu konference řekla, že bez EU by střední Evropa nedosáhla ekonomického úspěchu. "Žádný hospodářský růst nemůže převážit demokratické nedostatky nebo sobecké národní zájmy, jež ohrožují náš evropský projekt. Nesmíme dopustit další rozdělení Evropy," dodal.

Kiska kritizoval připravované rozšíření plynovodu Nord Stream, který zvýší přepravní kapacitu suroviny z Ruska do Německa přes Baltské moře, což by Moskvě umožnilo obejít Ukrajinu při dodávkách plynu do západní Evropy.

"Tento projekt má vážné politické dopady. Je příkladem sobeckých ekonomických zájmů za cenu stability a prosperity v našem nejbližším sousedství. Vysíláme Rusku signál, jak jsme v našich strategiích krátkozrací," řekl Kiska.

Slovenský prezident v projevu také řekl, že média mají ve společnosti důležitou funkci. "Svobodná a nezávislá žurnalistika je a musí zůstat základem našich demokratických společností. Novináři jsou opravdovými strážci demokracie, ti, kteří často jako první zpozorují, když politici upřednostní raději svůj vlastní zájem před veřejným," uvedl.

Prezident rovněž dodal, že novináři se stávají cílem znevažování či pronásledování a že jsme svědky pokusů o omezení svobody tisku, perzekuce nezávislých médií nebo získaní kontroly nad nimi ze strany soukromého kapitálo, často napojeného na vládnoucí elity. Kiska v této souvislosti označil únorovou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky za tragickou událost.