Bratislava - Slovenský prezident Andrej Kiska pověří sestavením nové vlády dosavadního vicepremiéra Petera Pellegriniho, pokud současný kabinet premiéra Roberta Fica předá hlavě státu svou demisi. Kiska to řekl novinářům.

Nejdéle sloužící slovenský premiér Fico ve středu nabídl svou demisi při řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky pod podmínkou, že současná koalice Směru-SD, Slovenské národní a Mostu-Híd zůstane u moci. Demise premiéra znamená pád celé Ficovy vlády, která je v polovině čtyřletého funkčního období.

"Pana Pellegriniho pověřím sestavením vlády poté, co přijmu demisi vlády pana Fica. Samozřejmě za předpokladu, že mi (Fico) takovou demisi doručí," řekl Kiska novinářům. Kiska zároveň kritizoval Fica, že si v rozporu s ústavou kladl podmínky pro podání demise.

Pellegrini po schůzce s Kiskou řekl, že současná koalice chce vytvořit novou vládu a že má k tomu potřebnou většinu hlasů ve sněmovně. Pravděpodobný nový slovenský premiér Pellegrini je místopředsedou Ficovy strany Směr-SD.

Očekává se, že Fico s Pellegrinim ještě dnes odpoledne po mimořádné schůzi úřadující vlády opět navštíví hlavu státu.

Kiska před novináři připomněl, že již dříve požadoval předčasné volby nebo zásadní rekonstrukci vlády jako řešení nedůvěry lidí ve stát, za co Fico hlavu státu tehdy v reakci obvinil kromě jiného z mocenských her. Podle Kisky v parlamentu není k dispozici potřebná většina pro schválení ústavního zákona o zkrácení volebního období, což by otevřelo cestu k vypsání předčasných voleb.