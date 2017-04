České Budějovice - Jako možnost vylepšit si náladu po nepříliš povedené sezoně bere hokejový obránce Jakub Kindl šanci hrát na světovém šampionátu. Třicetiletý bek Floridy Panthers se k reprezentaci připojil, i když nemá v NHL na příští ročník smlouvu.

"Beru to tak, že bych si tady mohl spravit na konci sezony chuť. Strašně se těším," řekl Kindl novinářům před přípravným turnajem v Českých Budějovicích.

Jaká bude jeho budoucnost v příštím ročníku, zatím netuší. "Skončila mi smlouva, měl jsem sezení s generálním manažerem (Floridy). Nějaké názory jsme si vyměnili, ale žádné závěry z toho nejsou. Nový generální manažer jede na šampionát jako nějaký poradce amerického týmu, takže jsme si řekli, že bychom si třeba pár věcí prohodili i ve Francii," uvedl Kindl.

Z osobního ani z klubového hlediska nehodnotí sezonu pozitivně. Mrzí ho, že se Florida neprobojovala do play off, on sám očekával, že odehraje v NHL víc zápasů. Za Floridu nastoupil k 39 duelům a připsal si v nich čtyři gólové asistence.

"Nevím, proč jsem neodehrál tolik zápasů. Ale po té minulé sezoně se všechno změnilo, vyhodili generálního manažera, vyhodili skauty. Přijel jsem do kempu a po pěti dnech mě poslali na farmu. Už jsem v minulosti v téhle situaci byl. Makal jsem na sobě a za měsíc jsem byl zase zpátky," uvedl Kindl.

Dodal, že klub měl velká očekávání. Plánoval postup do vyřazovacích bojů, ale nakonec na ně nedosáhl. Proto hned po sezoně skončil ve funkci trenéra i generálního manažera Tom Rowe. Novým generálním manažerem se stal Dale Tallon, jenž na Floridě působil už dříve.

Kindla teprve čekají důležitá jednání o další budoucnosti, přesto bez smlouvy s klubem vyrazil reprezentovat. "V takové situaci jsem ještě nebyl, ale žádné dilema jsem neměl. Věděl jsem, že chci za reprezentaci hrát," řekl.

Věří, že kontrakt na Floridě získá. Láká ho to i kvůli tomu, že by se v týmu mohl nadále potkávat s útočníkem Jaromírem Jágrem. Právě zkušený forvard Kindlovi dával během sezony různé rady. "Ale co říkal, to si nechám pro sebe. Byla to pro mě čest, je to velký profesionál. Být s ním v týmu je velký zážitek, nikdy v životě by mě nenapadlo ani ve snu, že bych si mohl zahrát s Jaromírem Jágrem v jednom mužstvu. Je to legenda," řekl Kindl.

Dodal, že s velkou úctou a respektem k Jágrovi přistupují všude v NHL. Český obránce připomněl, že právě Jágr je pokaždé hlavní postavou. "Když jsme hráli v Montrealu, tak hned hlouček novinářů běžel za ním. Není se čemu divit, je to druhý nejlepší hokejista v historii na světě," uvedl.

Momentálně však myšlenky a vzpomínky na NHL Kindl potlačil. Soustředí se na reprezentaci. "Strašně jsem se sem těšil, až obléknu dres. Teď jsem dva týdny na Floridě bruslil sám, tak se těším na jiný trénink. Pořád mám co nabídnout, ve 30 letech jsem pořád ještě mladý kluk," uvedl.