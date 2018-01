Washington - Severní Korea je stále blíž situaci, kdy ohrozí Ameriku raketami s jadernou hlavicí. Na konferenci ve Washingtonu to dnes prohlásil šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. Severokorejský vůdce Kim Čong-un se podle něj nezastaví, dokud nebude schopen ohrozit Spojené státy několika jadernými údery najednou.

CIA je přesvědčena, že Kim by použil jaderné zbraně nejen proto, aby se udržel u moci, řekl Pompeo, kterého prezident Donald Trump jmenoval do funkce před rokem. Použil by je podle šéfa CIA i proto, aby rozdělený poloostrov sjednotil pod svým totalitním vedením.

"Severní Korea se stále více přibližuje situaci, kdy bude Ameriku ohrožovat. Každý by měl pochopit, že horlivě pracujeme na tom, abych vám mohl za rok znovu říct, že jsou několik měsíců vzdáleni od doby, kdy takovou schopnost budou mít. Není to statický harmonogram," prohlásil Pompeo.

Přesto si šéf CIA nemyslí, že jsou Spojené státy vystaveny bezprostřednímu ohrožení. Trump je prý připraven učinit vše proto, aby vojenskou akci proti Pchjongjangu nemusel zahájit. "Celá americká vláda se snaží zajistit, aby se Američané necítili ohroženi," prohlásil Pompeo.