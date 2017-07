Světové sportovní hry v neolympijských disciplínách, 27. července ve Vratislavi. Kickboxerka Sandra Mašková získala zlatou medaili ve finále kategorie do 56 kilogramů.

Světové sportovní hry v neolympijských disciplínách, 27. července ve Vratislavi. Kickboxerka Sandra Mašková získala zlatou medaili ve finále kategorie do 56 kilogramů. PR/Czechteam.info

Vratislav - Kickboxerka Sandra Mašková se postarala o druhou zlatou medaili pro českou výpravu na Světových hrách ve Vratislavi. Devětadvacetiletá bojovnice ovládla kategorii do 56 kilogramů, poté co ve finále porazila Sedu Duygu Aygunovou z Turecka 3:0 na body.

Mašková zpočátku vyrovnaný souboj rozhodla v závěru a Turkyni porazila sejně jako na loňském mistrovství Evropy. "Mám výhodu, že jsem na tom dobře fyzicky, takže souboje vydržím až do konce, i když soupeřky už nemohou," řekla Mašková na webu českého týmu. Na turnaji vyhrála tři zápasy. Ve čtvrtfinále porazila 2:1 Italku Amal Whabyovou, v semifinále stejným poměrem domácí Malgorzatou Dymusovou.

"Bolí mě úplně všechno. Turnaj to byl strašně těžký, pro mě byl jen velký rozdíl v tom, že jsem z něho vyšla poprvé jako vítěz. A věřím, že to nebylo naposledy. Byl to mezistupeň, chci další velká vítězství," dodala Mašková, jež triumfem ve Vratislavi napodobila vodního lyžaře Adama Sedlmajera.

Čeští florbalisté podlehli v úvodním utkání úřadujícím mistrům světa Finům 2:4. O postup do sobotního semifinále budou muset svěřenci trenéra Petriho Kettunena bojovat v pátek od 17:30 proti domácímu Polsku, které podlehlo Finsku 0:5.

Inline hokejisté, kteří na předchozích dvou ročnících vybojovali bronz, budou v pátek útočit na další medaili. Po výhrách nad Polskem 4:1 i Kanadou 5:2 a prohře se Spojenými státy americkými 2:3 skončili ve skupině A druzí a čeká je od 20:00 semifinále proti Švýcarsku, které ovládlo skupinu B.