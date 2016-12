Washington - Americký ministr zahraničí John Kerry dnes obhajoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN požadující po Izraeli, aby přestal s výstavbou osad na okupovaných palestinských územích. Podle něho se tak zachovává možnost mírového "řešení dvou států", tedy vzniku samostatného palestinského státu vedle stávajícího izraelského.

Už současná situace mezi Izraelci a Palestinci podle Kerryho neumožňuje vznik palestinského státu a naopak nahrává věčné okupaci palestinských území Izraelem. Americký šéfdiplomat v této souvislosti varoval před národnostní segregací a nerovností mezi Židy a Palestinci.

Spojené státy umožnily schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN tím, že se zdržely hlasování, a to v souladu se svými hodnotami tak, jak činily i předcházející americké vlády, uvedl také Kerry v projevu, ve kterém zhodnotil dosavadní vývoj izraelsko-palestinského mírového procesu.

"To je to, co obhajujeme: budoucnost Izraele jako židovského a demokratického státu žijícího v míru a bezpečí po boku svých sousedů," řekl Kerry. "Je-li volbou jen jeden stát, pak Izrael může být buď židovský nebo demokratický, ale nemůže být zároveň obojí, a nikdy nebude opravdu žít v míru," řekl Kerry v projevu.

Kerry rovněž řekl, že by Jeruzalém měl být hlavním městem obou sousedících států, čímž podpořil palestinskou představu o mírovém vyrovnání. Zatímco Palestinci chtějí udělat metropoli z východního Jeruzaléma, Izrael se o město nechce dělit.

Podle agentury AP se šéf americké diplomacie také snažil ukázat, že se nezaměřuje výhradně jen na pohřešky Izraele. Poukázal na opakující se podněcování k násilí ze strany palestinských politiků a zmínil se o židovských obavách z rychleji rostoucí arabské populace, která může výhledově udělat z Židů menšinu v Izraeli. Vznik samostatného palestinského státu by tak právě bylo řešením.

Izrael na přijetí rezoluce reagoval s nevolí, což dal najevo všemi dostupnými diplomatickými prostředky vůči všem 15 zemím v RB OSN, které dokument odsouhlasily.

Rezoluce proti dalšímu budování izraelských osad v RB OSN minulý týden prošla díky tomu, že Spojené státy nevyužily práva veta. Je to poprvé od roku 1979, co Washington v této otázce Izrael nepodpořil. Mezinárodní pozorovatelé poukazují na to, že židovský stát dlouhodobě pokouší trpělivost vlády prezidenta Baracka Obamy stále rozšiřující se výstavbou osad na palestinských územích. Snižuje se tím možnost mírového vyrovnání s Palestinci, kteří usilují o vznik životaschopného samostatného státu.

Izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua nyní doufá v obrat americké zahraniční politiky s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu. Trump rezoluci OSN zkritizoval.

Kerry dnes také konstatoval, že o dalším vývoji blízkovýchodního vztahu, a tedy o otázce osad, sporného statusu Jeruzaléma a o řešení "dvou států" rozhodne až Trumpova vláda. Dodal, že USA nemohou dělat vůbec nic, když vidí, že "naděje na mír se vzdaluje".

Šéf americké diplomacie vyjádřil pochyby nad tím, zda Netanjahu skutečně podporuje vznik palestinského státu, k čemuž se i Izrael výhledově zavázal v dosavadním mírovém procesu.

Také popřel Netanjahuovo obvinění, že text rezoluce USA zosnovaly. Řekl, že vláda amerického prezidenta Baracka Obamy vlastně pro bezpečnost Izraele udělala svým zahraničně politickým působením zdaleka nejvíc ze všech.

Trump kritizoval chování Obamovy administrativy k Izraeli

Budoucí americký prezident Donald Trump dnes kritizoval chování administrativy končícího prezidenta Baracka Obamy vůči Izraeli. Naznačil, že pod jeho vedením budou USA k židovskému státu mnohem vstřícnější. Spojené státy se minulý týden zdržely hlasování v Radě bezpečnosti OSN, a umožnily tak přijetí rezoluce požadující po Izraeli, aby přestal s výstavbou osad na okupovaných palestinských územích.

"Nemůžeme nadále přihlížet, jak se s Izraelem jedná s naprostým pohrdáním a neúctou. Měli ve Spojených státech velkého přítele, ale... už tomu tak není," napsal Trump na twitteru. "Začátkem konce byla hrozná dohoda s Íránem, a teď to (OSN)! Zachovej si sílu, Izraeli, 20. leden se rychle blíží," dodal Trump, který se úřadu amerického prezidenta ujme na slavnostní ceremonii právě 20. ledna.

V pátek Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci, která požaduje po Izraeli ukončení výstavby židovských osad na okupovaných palestinských územích včetně východní části Jeruzaléma. Spojené státy, které židovský stát vždy v předchozích hlasováních v OSN podporovaly, se tentokrát hlasování zdržely. Dokument tak mohl projít. Izrael již oznámil, že se rezoluci nepodřídí.