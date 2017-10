Liberec - V minulém domácím zápase s Duklou si připsal dvě branky a jednu asistenci a v dnešním podještědském derby s Jabloncem svou bilanci dokázal ještě vylepšit. Fotbalista Milan Kerbr poprvé v ligové kariéře zaznamenal hattrick a zařídil Liberci v prestižním utkání vysokou výhru 4:1. A to vše se mu povedlo z pozice levého obránce, kde začal pod trenérem Slovanu Jindřichem Trpišovským nastupovat.

"Můj první hattrick a doufám, že jich bude ještě víc. Ještě jsem dal tyčku, takže škoda, ty góly mohly být dokonce i čtyři," řekl novinářům s úsměvem Kerbr.

Přestože dnes poprvé dosáhl na hattrick, už prý odehrál lepší zápasy. Třeba ten minulý. "Na minulé utkání s Duklou se dojel podívat můj táta a říkal, že takový zápas ještě nezažil, abych dal dva góly a na jeden nahrál. Snad poprvé od dorostu mě pochválil. Byl jsem rád, že to viděl tady na stadionu a po zápase jsme si mohli dát panáčka," smál se Kerbr.

"Bral jsem to jako nejlepší zápas, i když jsem pořád doufal, že bude ještě lepší. Dnes jsem dal tři góly, ale myslím, že minulý zápas jsem celkově hrál o trochu líp. Dnes mohl být výkon ještě lepší," doplnil osmadvacetiletý krajní hráč.

Proti Jablonci nejprve zařídil v 36. minutě penaltu po ruce hostujícího Nikoly Jankoviče a z pokutového kopu sám srovnal. "Podle mě byla jasná. Hned jsem ukazoval rozhodčímu, že byla. On to odpískal správně. Ruka byla mimo jeho tělo, šla do protipohybu," uvedl Kerbr.

Ještě do poločasu otočil stav a v 67. minutě zvýšil na 4:1. "Na hattrick jsem ani moc nemyslel. Trenér tady v Liberci chce, aby krajní obránci hráli hodně vysoko a vytahovali se až na úroveň obránců soupeře. Prostě se snažím tlačit dopředu do šancí, těžit z přihrávek spoluhráčů a dobře ty situace řešit. A dnes se to podařilo, měl jsem i štěstí," řekl Kerbr.

Na trávník se vrátil po jednozápasové pauze. Kvůli problémům vynechal minulý šlágr, v němž Liberec vyhrál 2:1 na Slavii. "Mám potíže se zády, jednou za tři čtvrtě roku se mi to ozve. Potřebuji klid. Byl jsem čtyřikrát na kapačkách. V 70. minutě už jsem docela cítil, že tělo bylo oslabené, ale snad už to bude lepší," uvedl Kerbr.

Po dvanácti kolech má na kontě pět gólů a může atakovat svůj nejlepší střelecký výkon ze sezony 2013/14, kdy dal v dresu Slovácka deset gólů. "To jsem hrál záložníka. Teď mám pět gólů, mám našlápnuto dobře, ale musím být pokorný, udržet se v sestavě, protože nikdo to nemá jisté. Já budu dělat vše pro to, abych se do těch šancí zase dostával. Teď mám i štěstí, že to tam dobře propadlo, měli jsme penaltu. Může přijít období, kdy ty šance budu pálit," podotkl Kerbr.

Podle libereckého kouče Jindřicha Trpišovského má Kerbr na to, aby se v úterý objevil v nominaci reprezentace. "Nechci si hrát na někoho, kdo bude doporučovat, kdo má být v nominaci. Ale myslím, že takových ofenzivních beků je v lize málo. Milan měl na jaře velmi dobrou fazónu a prorokovali jsme mu, že se brzo objeví v reprezentaci. Když dnes střídal, říkal jsem, že má možná ještě blíž k repre. Doufám, že mu to vyjde," řekl Trpišovský.