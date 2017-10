Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili v podještědském derby nad Jabloncem 4:1. Slovan vyrovnal svou nejvýraznější výhru nad sousedním rivalem v samostatné lize a teprve podruhé v nejvyšší soutěži mu dal čtyři branky v jednom utkání. Skóre duelu 12. kola otevřel po 41 sekundách hostující Stanislav Tecl, ale v závěru první půle otočil stav dvěma góly Milan Kerbr. Po změně stran přidal třetí trefu Slovanu Matěj Hybš a následně Kerbr zkompletoval svůj první hattrick v lize.

Liberec vyhrál potřetí za sebou a v neúplné tabulce se posunul na třetí místo. Naopak Jablonec utrpěl druhou porážku za sebou, venku nebodoval poprvé po osmi ligových zápasech a zůstal na šesté pozici.

Jablonec, který v lize dosud vyhrál v Liberci jen jednou, prožil snový vstup do zápasu. Pernica vrátil balon po rohu před branku, kam si naběhl nehlídaný Tecl a po 41 sekundách nadvakrát překonal domácího brankáře Koláře. Hostující útočník vstřelil svůj sedmý gól v ligové sezoně.

V devatenácté minutě mohl Liberec srovnat. Bosančič však trefil jen brankáře Bártu a Kerbr následně napálil tyč. Na opačné straně z protiútoku přehodil Tecl domácího gólmana a balon spadl na břevno.

V 37. minutě už Slovan vyrovnal. Kerbrovu přihrávku ve vápně zastavil Jankovič rukou a domácí hráč, který penaltu vybojoval, ji sám proměnil. Z pokutového kopu se prosadil i v minulém utkání před vlastními diváky proti Dukle.

Kerbr hrál velký zápas a v poslední minutě první půle otočil stav, když se trefil na zadní tyči po Coufalově centru. Stejně jako proti Dukle tak vstřelil dvě branky.

Do druhé půle vstoupil Jablonec velkým náporem. Považancovu střelu ale skvěle vytáhl gólman Kolář, který si poradil i s Kubistovým zakončením, a mezitím se hosté marně dožadovali penalty za údajnou ruku.

Liberec přežil jablonecký nápor a po hodině hry udeřil potřetí. Bosančičovu ránu vytáhl Bárta jen na břevno a Hybš zblízka doklepl do sítě. Dal svůj třetí soutěžní gól po příchodu do Slovanu.

Slovan se uklidnil a v 67. minutě zvýšil na 4:1. Akce vymyslel opět agilní Bosančič, po jehož přihrávce se přízemní střelou k zadní tyči prosadil Kerbr a mohl slavit hattrick. Na druhé straně vychytal Kubistu Kolář a domácí Coufal v závěru pálil mimo.

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Pro nás strašný začátek, z první situace jsme dostali branku. Na druhou stranu to zase pomohlo utkání, že to nebylo takticky svázané. My jsme od první minuty byli nuceni hrát hodně nahoru a dotahovat výsledek. Prvních 20 minut to na nás zanechalo velké stopy, byli jsme trošku opaření. Pak jsme se dostali trochu do tlaku a neproměnili dvě, tři příležitosti. V tu chvíli se lámalo utkání, protože Tecl zase trefil na druhé straně břevno. Prohrávat 0:2 by bylo složité. Ale od gólu na 1:1 jsme byli v utkání jasně lepší. Pomohl nám gól do šatny na 2:1 a v druhém poločase až na jedno zaváhání jsme dokráčeli k výsledku docela přesvědčivě. Zase po dlouhé době cítím z mužstva velkou sílu, že je schopné zvládnout utkání, které se pro nás nevyvíjí příznivě. Dneska si to vychutnáme, ale zítra máme normálně trénink. Zatím ještě nechci říkat vydařený podzim, ještě nás čekají další utkání. Jsme na tři čtvrtě cesty, v mužstvu je výborná atmosféra. Ani nevím, kolikátí v tabulce jsme."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Úvod utkání nám vyšel. V první minutě se nám podařilo vstřelit branku a vytvořili jsme si ještě další příležitost, kdy Standa Tecl trefil břevno. Myslím, že jsme hráli v první půli dobrý zápas. Místo abychom první poločas vedli 2:0, tak jsme bohužel na naší pravé straně udělali dvě chyby vzadu. Z první byla penalta, z druhé jsme neuhlídali Kerbra, který tam naběhl a vstřelil druhou branku. Takže místo abychom vedli, tak jsme v poločase prohrávali 1:2. Tam se utkání zlomilo, jak to domácí po našich chybách otočili. Ve druhé půli jsme to chtěli srovnat, měli jsme tam několik šancí, ale domácí si to pohlídali a bohužel ještě dvě branky přidali. V dnešním utkání vyhráli zaslouženě. Přestože jsme se snažili hrát, tak domácí vstřelili branky."

12. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - FK Jablonec 4:1 (2:1)

Branky: 37. z pen., 45. a 67. Kerbr, 61. Hybš - 1. Tecl. Rozhodčí: Hrubeš - Hájek, Antoníček. ŽK: Breite, Coufal - Považanec. Diváci: 6523.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr (87. Voltr) - Kulhánek - Ševčík, Bosančič (71. Folprecht), Breite, Hybš - Graiciar (56. Pulkrab). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Bárta - Jankovič, Pernica, Hübschman, Zelený - Kubista - Tecl, Považanec (79. Diviš), Trávník, Jovovič - Doležal (65. Mihálik). Trenér: Klucký.