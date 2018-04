Stuutgart/Barcelona - Tenistka Petra Kvitová ve Stuttgartu nenavázala na víkendové výkony ze semifinále Fed Cupu a s Angelique Kerberovou tentokrát v 1. kole prohrála 3:6, 2:6. Německé bývalé světové jedničce dokonale vyšla odveta za nedělní duel, který na stejném kurtu ve dvou setech hladce získala Kvitová a rozhodla o postupu českého družstva do finále týmové soutěže. Srb Novak Djokovič nečekaně prohrál na antuce v Barceloně ve druhém kole se Slovákem Martinem Kližanem. Bývalý lídr žebříčku ATP podlehl 140. hráči světa 2:6, 6:1, 3:6. Nedojde tak na očekávané čtvrtfinále Djokoviče se současnou jedničkou Španělem Rafaelem Nadalem, který barcelonský turnaj už desetkrát vyhrál.

Osmá nasazená Kvitová dnes nedokázala proti Kerberové využít ani jednu ze tří šancí na brejk, sama naopak ztratila podání dvakrát v každém ze setů. V závěru odvrátila dva mečboly, třetí už ale dvojnásobná stuttgartská šampionka proměnila.

Její soupeřkou bude Estonka Anett Kontaveitová, která odvrátila dva mečboly a nakonec udolala Kristinu Mladenovicovou z Francie 5:7, 7:6, 7:6. Jejich souboj se natáhl na tři hodiny a devět minut, což je druhý nejdelší zápas na okruhu WTA v sezoně. Více se letos na postup nadřela jen Kvitová, která v Indian Wells vyřadila Julii Putincevovou z Kazachstánu až po třech hodinách a 17 minutách.

První krok k zisku jedenáctého titulu zvládl Nadal bez větších zaváhání. Jednatřicetiletý rodák z Mallorcy sice s krajanem Robertem Carballésem ztratil hned první servis a prohrával 0:2, nakonec ale soupeře porazil 6:4, 6:4 a vítěznou antukovou sérii protáhl na 38 setů.

Nadal se v dalším kole utká s krajanem Guillermem Garcíou-Lópezem, jenž vyřadil Japonce Keie Nišikoriho. Po prohraném prvním setu 3:6 čtrnáctý nasazený Japonec zápas vzdal kvůli bolesti v pravém zápěstí a přišel tak o možnost oplatit Nadalovi nedělní porážku z finále v Monte Carlu. "Nechtěl jsem nic riskovat," uvedl Nišikori, jenž kvůli zranění stejného zápěstí přišel o loňské US Open a letošní Australian Open.

Djokovič se po dlouhé pauze a operaci lokte herně trápí. Před týdnem v Monte Carlu došel do třetího kola, ale dnes už potřetí z pěti letošních turnajů prohrál hned úvodní souboj.

"Mám pocit, že jsem nesplnil vaše očekávání, ale ani moje. Je těžké se vyrovnat s těmihle typy zápasů a porážek. Nehrál jsem svůj nejlepší tenis, možná jen v druhém setu. Budu prostě pokračovat a uvidíme, kam mě to dovede," řekl Djokovič, jenž nebyl mezi nejlepšími osmi na turnaji od loňského Wimbledonu.

Kližan se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a Djokoviče porazil poprvé v kariéře.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Tenisový turnaj mužů v Barceloně

(antuka, dotace 2,794.220 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:4, Dimitrov (2-Bulh.) - Simon (Fr.) 6:2, 6:1, Thiem (3-Rak.) - Munar (Šp.) 7:6 (10:8), 6:1, Kližan (SR) - Djokovič (6-Srb.) 6:2, 1:6, 6:3, Ramos (10-Šp.) - Dutra Silva (Braz.) 3:6, 6:3, 6:4, García-López (Šp.) - Nišikori (14-Jap.) 6:3 skreč, Kovalík (SR) - Pella (Arg.) 6:3, 6:3, Carreňo (5-Šp.) - Paire (Fr.) 6:3, 6:3, Tsitsipas (Řec.) - Schwartzman (7-Arg.) 6:2, 6:1, Chačanov (16-Rus.) - Mayer (Arg.) 6:4, 6:3, Andújar (Šp.) - Fratangelo (USA) 6:4, 6:3.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 816.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kerberová (Něm.) - Kvitová (8-ČR) 6:3, 6:2, Vandewegheová (USA) - Stephensová (7-USA) 6:1, 6:0, Dijasová (Kaz.) - Witthöftová (Něm.) 6:3, 6:2, Kuděrmetovová (Rus.) - Suárezová (Šp.) 7:6 (7:5), 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Keysová (USA) 7:6 (9:7), 5:7, 6:4, Kontaveitová (Est.) - Mladenovicová (Fr.) 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Turnaj mužů v Budapešti

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Južnyj (Rus.) - Piros (Maď.) 6:3, 6:3.

2. kolo:

Cecchinato (It.) - Džumhur (2-Bos.) 6:3, 6:1, Struff (7-Něm.) - Bublik (Kaz.) 6:1, 6:4, Sonego (It.) - Gasquet (3-Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), Bedene (5-Slovin.) - Berrettini (It.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:4.

Turnaj žen v Istanbulu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kruničová (Srb.) - Makarovová (5-Rus.) 1:6, 6:1, 6:4, Erraniová (It.) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:3, Bondarenková (Ukr.) - Ozová (Tur.) 4:6, 6:4, 6:0.

2. kolo:

Beguová (7-Rum.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Aksuová, Dartová (Tur./Brit.) - Voráčová, Schoofsová (2-ČR/Niz.) 6:2, 1:6, 10:7.