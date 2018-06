Washington - Český hokejový obránce Michal Kempný si ve čtyřech finálových zápasech Stanleyova poháru připsal už tři body a naplno se projevuje, jaké po příchodu z Chicaga do Washingtonu získal sebevědomí. Ve čtvrtém duelu proti Vegas pojistil gólem v 54. minutě na 5:2 výhru 6:2, díky které vedou Capitals 3:1 na zápasy. Sedmadvacetiletý odchovanec Hodonína věří, že Washingtonu už triumf neunikne.

"Náš tým má obrovskou sílu, ať už na ledě, nebo v kabině. Myslím tu mentální stránku. Je strašně dobré, že když si před zápasem něco řekneme, tak to v něm děláme," řekl Kempný v rozhovoru pro českou verzi oficiálního serveru soutěže nhl.com/cs.

"'Holts' (Braden Holtby) chytá neskutečně, každý zápas nás drží. Naši klíčoví hráči střílejí důležité góly, všechno funguje, jak má a já věřím, že máme ještě jeden krok před sebou a musíme to prostě nějak dotáhnout," prohlásil Kempný.

V pondělním utkání mohl ve 28. minutě zvýšit na 4:0. Při rychlém kontru vystřelil Devante Smith-Pelly, puk vyrazil Marc-André Fleury v brankovišti do Kempného, který jej nestihl doklepnout do odkryté branky a minul. "To mě hodně mrzelo, protože v play off záleží na každém momentu," uvedl.

"Když je šance dát gól, tak prostě musí v té bráně být. Já jsem to nějak promáchl, ani nevím, co se stalo. Chyběl kousíček. Zaplaťpánbůh potom aspoň ten pátý gól," oddechl si Kempný, který zužitkoval z pravého kruhu ideální přihrávku Nicklase Bäckströma. Tomu udělal prostor T.J. Oshie, který v souboji tělem zlomil nos Colinu Millerovi.

Klíčem k úspěchu Capitals ve čtvrtém duelu byla už první třetina, v které jim v úvodu dvakrát pomohla tyč a následně získali vedení 3:0. "Je pravda, že oni měli hned ze začátku zápasu velký nástup a pár velmi dobrých šancí," podotkl Kempný.

"'Holts' nás podržel. Měl tam pár dobrých zákroků a držel nás vlastně celý zápas. Po tom startu se nám podařilo trošku se ustálit, zkorigovat to tempo a padly nám tam důležité góly, což byl základ toho zápasu. Zaplaťpánbůh jsme to dotáhli do vítězného konce," řekl Kempný.

Užívá si důvěry kouče Barryho Trotze, který jej nasazuje do elitní formace s Johnem Carlsonem. Před únorovým příchodem z Chicaga v týmu Blackhawks jeho schopnosti kouč Joel Quenneville nevyužíval. "Výměna mě pravděpodobně zachránila. Když nehrajete třináct zápasů za sebou a jen trénujete, necítíte se jako součást týmu. Přijde vám, že tam nepatříte," citoval Kempného server kanadské televizní stanice TSN.

V Chicagu, kam přišel předloni z Omsku z KHL, uvažoval o návratu do Evropy. Během pár měsíců se situace změnila. V červenci se může stát nechráněným volným hráčem. Pokud předtím neuzavře nový kontrakt s Capitals, nebude mít o nabídky nouzi.

"Věděl jsem, že to nefunguje. V Chicagu jsme nikdy nehrál proti nejlepším lajnám soupeřů. Nevěděl jsem, jestli jsem toho schopen nebo ne. Tady jsem dostal šanci a dokázal jsem si, že můžu hrát proti nejlepším. To bylo pro mé sebevědomí opravdu důležité," prohlásil Kempný.

Trotz z beka s výborným bruslením udělal důležitého člena týmu. "Dostal hodně minut proti nejlepším hráčům, jako jsou Malkin a Crosby, a odvedl opravdu dobrou práci. Patří k hráčům, kteří jsou efektivní i efektní," prohlásil Trotz.

Z české extraligy má Kempný dvě stříbra a dva bronzy z působení v Kometě Brno a Slavii, v české reprezentaci účastník dvou mistrovství světa a Světového poháru z roku 2016 na úspěch čeká. Už v pátek středoevropského času by mohl spolu s útočníkem Jakubem Vránou rozšířit počet dosavadních 24 českých vítězů Stanleyova poháru.

Kempný je Washingtonu za příležitost vděčný. "Především po tom špatném období v Chicagu. Nevěděl jsem, co dělat. Úplně jsem ztratil sebevědomí. Kdybych v Chicagu zůstal, tak kdo ví, co by bylo po sezoně," dodal Kempný.