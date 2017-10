Chicago - Mimořádně povedený vstup do sezony mají za sebou hokejisté Chicaga. Při své premiéře "zesměšnili" obhájce Stanley Cupu Pittsburgh výsledkem 10:1, následně porazili i nepříjemný Columbus 5:1. Na obou výhrách měli svůj podíl i oba Češi v kádru Blackhawks Michal Kempný a nováček Jan Rutta. Kempný věří, že týmu forma dlouho vydrží. A těší ho, jak dobře se jeho parťák příležitosti chopil.

Vykročení tradičního celku do nového ročníku budí respekt: plný počet bodů, celkové skóre 15:2 za dva zápasy, těžko si přát lepší rozjezd. "Jen abychom to nezakřikli... Snad to bude tak nějak podobně pokračovat i dál, zápasy jdou strašně rychle za sebou a více než 80 zápasů základní části je obrovská porce," řekl Kempný v rozhovoru se spolupracovníkem ČTK.

Již dnes večer přijde velká zkouška, neboť Blackhawks se představí na ledě Toronta, které na úvod ročníku rovněž nešetřilo municí a za dva duely má skóre 15:7. "Musíme do toho jít pořád s pokorou. Věřím, že to nejlepší si kluci v útoku schovávají ještě i do dalších fází sezony," prohlásil Kempný.

V souboji s Columbusem odehrál pár střídání společně s Ruttou, jenž se už ve svém druhém startu v NHL dočkal gólu. "Super pro něho. A klobouk dolů před ním, že z extraligy skočil takhle přímo do NHL. Zaslouží obrovský respekt. Předváděl výborné výkony už v kempu a výkonnost si drží dál. Jsem za něj určitě moc rád, doufám, že mu to takhle půjde i dál," přál si Kempný.

Sám se v týmu zabydlel. Zatímco v minulém ročníku hrál s dvoucestnou smlouvou, nyní má jednocestnou a garantovaný příjem 900 tisíc dolarů. Navíc patří mezi stabilní šestku obrany. "Zatím jsem určitě spokojený. Snažím se zlepšovat zápas od zápasu, aby výkonnost šla pořád nahoru. Jsem moc rád, že hraju," pochvaloval si.

Velkým plusem pro sedmadvacetiletého zadáka bylo, že se mohl vrátit do známého prostředí a soustředit se pouze na hokej. "Minulý rok byl pro mě ten příchod skokem úplně do neznáma, kdy bylo pro mě všechno nové. Teď jsem se naproti tomu vrátil do známého prostředí, jež jsem za minulou sezonu stihl poznat. Vyměnilo se pár kluků, ale jinak tým zůstal vesměs pohromadě. V porovnání s minulým rokem to bylo samozřejmě něco úplně jiného," porovnával Kempný.

Navíc je na tom s roční zkušeností mnohem lépe jazykově. "Je určitě důležité umět dobře mluvit. Když jsem loni přiletěl, neuměl jsem skoro vůbec nic. Teď už je to lepší. Chodím ještě na doučování, takže věřím, že po této sezoně už to bude s mojí angličtinou úplně v pohodě," řekl.

Neúčast na únorové olympiádě v Pchjongčchangu neřeší, i když je zřejmé, že kdyby NHL své hráče na turnaj pod pěti kruhy pustila, byl by členem českého týmu. "Jsou věci, které člověk neovlivní a musí je přijmout jako fakt, jak jsou. Vždy jsem říkal, že reprezentovat je pro mě čest. Ale bohužel, takhle to je, nelze s tím nic dělat," vysvětlil Kempný.