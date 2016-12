New York - Hokejový obránce Michal Kempný vstřelil premiérový gól v NHL a navíc si připsal asistenci, ale jeho produktivita nezabránila porážce Chicaga 2:3 na ledě Caroliny. Šestadvacetiletý bek zaznamenal první zásah v soutěži ve svém 25. startu, když střelou z vrcholu levého kruhu otevřel v sedmé minutě skóre.

Carolina ještě v úvodní části slepenými góly Eliase Lindholma a Lee Stempniaka otočila vývoj utkání a ve 43. minutě přidal uklidňující třetí branku Jay McClement. Hosté ve zbytku utkání už jen snížili i s přispěním Kempného. Český bek přihrál Jonathanu Toewsovi, jehož střela se od chráničů clonícího Vinnieho Hinostrozy odrazila do branky.

"Líbilo se mi, jak jsme sehráli celou akci u prvního gólu," pochválil trenér Chicaga Joel Quenneville ofenzivní podporu Kempného, který v předchozích utkáních nasbíral jen dvě asistence. "Soupeř se ale potom dostával do šancí po našich chybách, také jsme byli v prostoru okolo branky lehkovážní. Tohle se nám nestává, abychom inkasovali z takových situací. Myslím si, že všem třem gólům jsme mohli předejít," podotkl.

Carolina pokračuje doma ve výborných výkonech, v posledních jedenácti utkáních zde získala 21 z 22 možných bodů. "Něco podobného se nám zřejmě naposledy povedlo v sezoně, kdy jsme vyhráli Stanleyův pohár (v roce 2006). Ale to už je strašně dávno. Proto si to teď užíváme," řekl brankář Cam Ward. K výhře nad Chicagem přispěl 27 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

V pátečním čtyřzápasovém programu NHL vychytali dva brankáři poprvé v soutěži čisté konto. Juuse Saros si připsal nulu na ledě St. Louis, kde kryl 25 střel a dovedl Nashville k výhře 4:0. Predators o výhře rozhodli třemi góly v prostřední části.

"Je to úžasné. Chlapi hráli přede mnou velmi dobře a chytře. Dnešní výkon nám dodává naději do budoucna, protože ukazuje, čeho jsme jako tým schopni. A to je velká věc," uvedl Saros, náhradník Pekky Rinneho, který nastoupil teprve k sedmému utkání v NHL.

Philadelphia s Jakubem Voráčkem v sestavě nevyzrála na Aarona Della a díky jeho 21 zákrokům zvítězilo domácí San Jose 2:0. "Je hezké, že se mi to povedlo proti hráčům, které znám. I jejich trenér (Dave Hakstol) byl důležitou součástí mé kariéry. Udělal hodně pro to, abych byl tam, kde jsem," uvedl Dell, který nastupoval za tým Philadelphie Allen Americans (ECHL), než podepsal v březnu 2015 jako volný hráč kontrakt se San Jose.

Dell, jenž nebyl do NHL draftován, si zároveň pochvaloval, jak moc mu hráči zápas usnadnili. V poslední minutě dokonce při bránění jeho nuly utrpěl obránce Marc-Edouard Vlasic krvavé zranění, když byl zasažen pukem do tváře. "Řekl jsem mu, že to byl dobrý blok," odlehčil situaci Justin Braun, který v 56. minutě uzavřel skóre. Úvodní trefu obstaral Patrick Marleau, který už vstřelil vítězný gól proti každému týmu v soutěži.

Výsledky NHL:

Carolina - Chicago 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky: 9. Lindholm, 10. Stempniak, 43. McClement - 7. Kempný, 46. Hinostroza (Kempný). Střely na branku: 28:29. Diváci: 18.016. Hvězdy zápasu: 1. Ward, 2. McClement, 3. Aho (všichni Carolina).

St. Louis - Nashville 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 25. Weber, 28. Forsberg, 38. Arvidsson, 49. Wilson. Střely na branku: 25:23. Diváci: 19.483. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Forsberg, 3. Ribeiro (všichni Nashville).

Vancouver - Anaheim 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 28. Eriksson, 43. Skille, 65. H. Sedin - 6. Getzlaf, 21. Rakell. Střely na branku: 26:26. Diváci: 18.214. Hvězdy zápasu: 1. Miller (Vancouver), 2. Perry (Anaheim), 3. H. Sedin (Vancouver).

San Jose - Philadelphia 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 17. Marleau, 56. Braun. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Dell, 2. Marleau, 3. Karlsson (všichni San Jose).