Washington - Hokejový obránce Michal Kempný zůstal v NHL hráčem Washingtonu Capitals, s nímž začátkem června získal Stanley Cup. Sedmadvacetiletý český reprezentant podepsal v dosavadním působišti nový čtyřletý kontrakt na 10 milionů dolarů. Dosud vydělával 900 tisíc dolarů ročně.

Kempný se mohl stát 1. července nechráněným volným hráčem, ale jak on, tak Capitals avizovali, že by rádi ve spolupráci pokračovali. "Pokud bych měl mluvit za sebe, nechci měnit něco, co fungovalo. Kdyby byla možnost, hrozně rád tam zůstanu. Určitě si vyslechneme i další nabídky a pak se rozhodnu," řekl Kempný v úterý českým novinářům.

Dlouholetý hráč brněnské Komety má za sebou dvě sezony v NHL. Do Washingtonu přišel letos v únoru z Chicaga, kde neměl důvěru trenéra a nastupoval až ve třetí obraně. V Capitals byla situace opačná a finále play off dohrával Kempný v první defenzivní dvojici po boku Johna Carlsona.

Hodonínský rodák si pochvaloval především spolupráci s trenérem obránců Toddem Reirdenem, jenž je nyní jedním z hlavních kandidátů na pozici hlavního kouče po odchodu dosavadního šéfa střídačky Barryho Trotze.

Účastník dvou mistrovství světa a Světového poháru zatím odehrál v NHL 103 zápasů s bilancí pěti gólů a 13 asistencí. V play off Kempný přidal 25 zápasů a pět bodů.