České Budějovice - Hokejovému obránci Michalu Kempnému sice po sezoně skončila smlouva s Chicagem, přesto neváhal a připojil se dnes k reprezentaci chystající se na mistrovství světa.

"Nebylo to těžké rozhodnutí. Od malička jsem měl nastavenou hlavu tak, že reprezentovat je pro mě čest. Dlouho jsem proto nepřemýšlel," řekl Kempný na srazu národního týmu v Českých Budějovicích. "A že nemám smlouvu? Chtěl jsem jet. Mám chuť hrát a jsem zdravý, tak proč nejet," uvedl šestadvacetiletý bek.

Bývalý hráč Komety Brno a Omsku přislíbil start na MS trenérovi Josefu Jandačovi již před začátkem play off. V té době to ale s jeho účastí příliš reálně nevypadalo. Chicago ovládlo Západní konferenci NHL a v prvním kole play off proti Nashvillu bylo favoritem. Jenže prohrálo 0:4 na zápasy.

"Nevím, co se stalo. Dostat 4:0 od Nashvillu poté, co jsme vyhráli konferenci, to nikdo nečekal. Měli jsme trochu jiné představy a už se začínají dělat i změny. Koukal jsem, že vyhodili trenéra obránců. Asi se bude něco dít, když dva roky po sobě Chicago vypadlo v první kole. Není to dobrá vizitka," uvedl Kempný, který se do sestavy Blackhawks vrátil až v posledním zápase play off.

"Bylo to hodně těžké. Nějaké zápasy jsem nehrál a play off je ještě o něčem jiném než základní část. Bohužel stejně se nepodařilo to zvrátit," pokrčil rameny rodák z Hodonína, jenž byl se svou premiérovou sezonou v NHL spokojený. I když občas to prý bylo těžké. "Byla náročná... Měl jsem období, kdy to bylo těžké na psychiku, na hlavu. Mám ale za sebou první sezonu v NHL, odehrál jsme přes 50 zápasů a splnil se mi sen. Věřím, že teď vše dopadne dobře a budu pokračovat v NHL," řekl Kempný.

Přestože mu v Chicagu skončila roční smlouva, věří, že bude v klubu pokračovat i v příští sezoně. "Momentálně se jedná. Měl jsem velmi dobrý pohovor s manažerem, než jsem odlétal. Jsou se mnou spokojeni a chtějí, abych pokračoval. Věřím, že se všechno dohodne a budu moc pokračovat," uvedl Kempný. V týmu si přitom musel hodně zvykat na jinou roli, než na kterou byl zvyklý v minulých letech. "Musel jsme se hodně přizpůsobit hře. Role, jakou jsem měl předešlé tři roky, byla úplně jiná než v Chicagu. Nehrál jsem tolik minut," řekl.

Nakonec se ale vyrovnal i s náročným obdobím, kdy delší dobu nenastupoval a jen trénoval. "Možná mě zkoušeli. Říká se, že se to v NHL dělá. Za celou dobu jsem ale nebyl na farmě, takže i to je třeba vizitka, že jsem odváděl dobrou práci," dodal Kempný, jenž v soutěži odehrál 51 zápasů a nasbíral osm bodů za dvě branky a šest asistencí.