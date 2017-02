Mnichov - Nový dekret, který by měl americký prezident Donald Trump k migraci vydat příští týden, umožní vstup do Spojených států držitelům zelených karet i lidem s platným vízem, kteří už jsou na cestě. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to dnes řekl americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly.

Trumpův původní exekutivní výnos pozastavil na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků a do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Příkaz dále na 90 dnů zakázal vstup do USA lidem z Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí, kde drtivou většinu obyvatelstva tvoří muslimové.

Platnost migračního dekretu pozastavily americké soudy, Trump se proto rozhodl vydat nový dekret. Kelly dnes připustil, že rozhodnutí justice americkou vládu překvapilo, kritizovat ho ale nebude. Trump tak opakovaně činil.

Nový exekutivní příkaz by měl být podle Kellyho zaměřen na užší skupinu lidí. Měl by vyjmout držitele zelených karet, tedy lidí, kteří v USA často dlouhé roky žijí. "Chceme také zajistit, aby nikdo nebyl takříkajíc chycen v systému v momentě, kdy je už na cestě přes oceán k našim hranicím," podotkl Kelly, který bude mít na rozdíl od prvního dekretu možnost se na tom druhém podílet.

Po přijetí prvního příkazu zůstalo na amerických letištích mnoho lidí, kteří sice měli platná víza, ale úřady je už do země nechtěly vpustit.

Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére dnes zapochyboval, zda byl původní dekret přínosný. Zakázat vstup občanům celých zemí podle něj nemusí přinést více bezpečnosti. Už dříve nařízení kritizovala i německá kancléřka Angela Merkelová.