Praha - Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval ještě nikdy nedostal tolik gratulací jako po senzačním úspěchu Ester Ledecké na olympijských hrách v Pchjongčchangu. K triumfu v lyžařském super-G i snowboardovém obřím slalomu jí přes Kejvala gratuloval také bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge.

"Co Ester udělala pro zviditelnění Česka, to nepamatuju. Všichni mi gratulovali. Spousta lidí ani nevěděla, jak se Ester jmenuje, ale všichni věděli, že je z Česka," řekl Kejval novinářům po návratu z Koreje.

"Byl jsem se podívat na Nikolu Zdráhalovou při závodu rychlobruslařek s hromadným startem. A v hledišti byl i Jacques Rogge, který za mnou poslal svou asistentku, abych za ním přišel. A řekl mi: Přesně nevím, jak se jmenuje ta vaše závodnice, ale je úžasné, co dokázala. Vzkažte jí, že je strašně moc úžasná a že ji ohromně fandím," popsal Kejval setkání s prvním mužem olympijského hnutí z let 2001 až 2013, který sám během sportovní kariéry reprezentoval Belgii ve dvou různých sportech, ragby a jachtingu.

"Tak jsem to Esterce také hned vzkázal. I takový člověk jako pan Rogge vnímá tento úspěch a stálo mu to za to, aby si mě nechal zavolat. To je důkaz, že Ester je největší osobností těchto her," dodal Kejval.

Ještě v prosinci byl přitom nervózní z toho, aby hry z českého pohledu neskončily neúspěchem, když se hvězdy Gabriela Koukalová, Martina Sáblíková a Eva Samková trápily se zdravotními potížemi.

"V prosinci to vůbec nevypadalo dobře. Gábina, to byl zmar, a biatlonistům se nedařilo. Martina, ani nechci říkat detaily, ale vůbec to nebyla dobrá situace. A když mi volali, že Evka má zničené rameno, tak jsem si říkal, že si to snad ani nezasloužíme. Všechno bylo špatné. Ale hned první dva dny a medaile Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře ukázaly, že to bude dobré," oddechl si Kejval.

Kromě medailí ho těší, že cenné zkušenosti nasbírala i nastupující generace jako běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková, krasobruslaři Anna Dušková a Martin Bidař či sjezdaři Adam Kotzmann, Filip Forejtek, Jan Zabystřan a další.

"U Báry Havlíčkové byly debaty, zda tam má v sedmnácti jezdit. Ale vedla si velmi dobře a porazila celou řadu závodnic. Jednou může být nástupkyní Kateřiny Neumannové. Také mladí krasobruslaři si vedli dobře a zajeli svou nejlepší jízdu. U mladých sjezdařů jsem viděl, co s nimi olympiáda a ta atmosféra udělaly. Nebyli schopni zopakovat výkony ze sezony. Tahle zkušenost jim však může hrozně pomoct do další kariéry," věří Kejval.

Během her ho také překvapilo, jak pokorní byli ruští sportovci, kteří kvůli dopingové kauze a suspendaci Ruska nesměli startovat v národních barvách. "Ještě nikdy jsem neviděl, že by Rusové byli tak pokorní. Udělalo to na mě dojem. Nestěžovali si, dodržovali všechny předpisy, když ani ve vesnici nesměli mít vůbec nic s ruskými symboly. Určitě to museli vnitřně těžce prožívat, protože jich je vždy plný dům a tady o nich nebylo ani slyšet," popsal Kejval.

Ačkoli o víkendu MOV, do kterého byl v Pchjongčchangu zvolen i Kejval, zamítl návrh na zrušení ruské suspendace, český funkcionář očekává, že v blízké době se Rusko do MOV vrátí. "Výbor byl pověřen, aby v nejbližší době, až se došetří dopingové případy z Koreje, vrátil Rusko na sportovní mapu světa. Doufám, že jsme to překonali. A věřím, že to bude výstrahou pro ostatní země," dodal Kejval.

Také ho těší, že olympijské hry sehrály pozitivní roli při sbližování Jižní a Severní Koreje. "Vím, že bude strašně těžké tyto dva národy zase spojit a dát je dohromady, ale jsem pyšný na to, že olympiáda je byla schopná sblížit alespoň tak, že vytvořily společnou výpravu. Doufám, že do budoucna tyto hry pomohou ke snížení napětí v korejském regionu," dodal.