Praha - Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval potvrdil, že svou kandidaturu do Mezinárodního olympijského výboru (MOV) odložil kvůli anonymnímu dopisu souvisejícímu s dotační kauzou v českém sportu. Chce, aby se vše vysvětlilo. Kejval proto požádal o odložení své volby na únorové zasedání MOV při zimní olympiádě v Pchjongčchangu.

Anonymní dopis, který dorazil do sídla MOV v Lausanne, podle Kejvala obsahoval zkreslené informace o podezření z ovlivňování sportovních dotací v Česku. "Popisoval to způsobem takovým, že hlavní roli v tom hraje Český olympijský výbor a členové jeho statutárního orgánu. Že já budu nepochybně do budoucna obviněn, pranýřován," řekl Kejval na setkání s novináři.

Následovaly dotazy funkcionářů MOV a Kejval se rozhodl pozastavit svou kandidaturu. Požádal předsedu MOV Thomase Bacha, aby jeho volbu odložil na únor. Na místě totiž neměl dostatek času a podkladů na vysvětlení. "Strašně těžko se to vysvětluje, zvlášť když jste na druhé straně zeměkoule a nemáte nic v ruce," řekl.

Nechtěl tlačit na pilu. "Myslím, že kdybych si trval na svém a seděl tam několik hodin, tak bych to zlomil, ale takhle to nechci. Prostě jsem cítil, že tam není stoprocentní důvěra," řekl.

Považuje za nezbytné, aby nebyly jakékoliv pochybnosti o jeho důvěryhodnosti. Mimo jiné kvůli různým podezřením z korupce a dalším aférám ve světě sportu, z nichž některé se týkají také MOV. Kejval nyní požádá právní zástupce ČOV, aby pro MOV podrobně sepsali vývoj kauzy. "Jaké byly jednotlivé kroky, jaká byla pozice Českého olympijského výboru. Aby vysvětlili naši pozici a naši kauzu a eventuálně byli připraveni podat vysvětlení," řekl.

Také funkcionáři MOV podle něj chápou, že se do února dotační kauza zřejmě nevyřeší. Chce s nimi diskutovat při listopadovém zasedání šéfů národních olympijských výborů v Praze, kterého se zúčastní i předseda MOV Bach. "Myslím si, že to bude dobrá doba k tomu, abychom si řekli, jak to vypadá, jestli se podařilo rozptýlit pochybnosti," řekl Kejval.

Po autorovi anonymního dopisu nechce pátrat. "Nechceme se v tom hrabat, to je situace, která nikomu nepomůže. Nepochybně to byl někdo, kdo mluví špatně anglicky. Máme nějaké takové teze, komu by tahle situace mohla dělat dobře," uvedl Kejval.

Tento způsob jednání považuje za naprosto nepřípustný. "Institut anonymního dopisu je věc, která je podle mého názoru hrubě za čarou. Která nás politickou kulturou posílá někam na Balkán. V zásadě je to špatné," řekl Kejval.

Půlroční odklad společně se šéfem zahraničních vztahů ČOV Romanem Kumpoštem vyhodnotili jako férové řešení. "Myslím, že to, že se to o půl roku odsune, pozici českého sportu nepoškodí," dodal.

Kejval ani Český olympijský výbor v dotační kauze nefigurují. Obviněni byli bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta, předseda České unie sportu Miroslav Jansta, generální sekretář ČUS Jan Boháč a dva pracovníci ministerstva školství Simona Kratochvílová a Zdeněk Bříza.

Českou unii sportu (ČUS) Kejvalovo rozhodnutí zaskočilo. Navzdory tomu, že s některými jeho aktivitami nesouhlasí, považovala jeho úsilí o pozici v MOV za pozitivní. "Jeho kandidaturu do MOV museli všichni představitelé českého sportu schvalovat a podporovat, neboť upevňovala prestiž a postavení českého sportu na mezinárodní úrovni," uvedl v prohlášení místopředseda ČUS Marek Hájek.

Poslední stálou českou členkou MOV byla sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastce Věra Čáslavská, která v roce 2001 rezignovala ze zdravotních důvodů. V MOV zasedal také oštěpař Jan Železný, kterému osmiletý mandát v komisi sportovců vypršel v roce 2012.

Devětačtyřicetiletý Kejval je v čele ČOV od roku 2012 a loni byl zvolen na další čtyři roky.