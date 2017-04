Praha - V přítomnosti olympijských vítězek Evy Samkové a Martiny Sáblíkové dnes předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval podepsal přihlášku na zimní hry v Pchjongčchangu 2018. Prezident republiky Miloš Zeman připojil při slavnostním aktu v Rudolfově galerii na Pražském hradě podpis k průvodnímu dopisu, který obdrží šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Oba dokumenty jsou podmínkou k účasti českých sportovců a musejí být doručeny do sídla Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne do 9. května. Zimní hry se v Koreji uskuteční od 9. do 25. února 2018.

"Přeju vám zdraví, pohodu, úspěch, a pokud úspěch nebude, i nadále životní optimismus. Ať se vám daří," popřál prezident sportovcům.

Slavnostního ceremoniálu se vedle snowboardcrossařky Samkové a rychlobruslařky Sáblíkové zúčastnili i další možní účastníci her, například skokan na lyžích Jan Matura, skikrosařky Nikol Kučerová a Andrea Zemanová, sdruženář Tomáš Portyk či sáňkaři. Nechyběla ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a pozvání přijal i korejský velvyslanec v Česku.

"Všichni doufáme, že navážeme na skvělou tradici z posledních olympiád a přivezeme domů další vzácné kovy. Výsledky našich sportovců z uplynulé sezony nás k tomu opravňují," řekl Kejval v projevu krátce před podpisem přihlášky.

Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor by byl rád, aby do Pchjongčchangu jelo co nejvíce sportovců. "Pracujeme s číslem sto a našim sportovcům věřím. Byl bych rád, kdyby to bylo číslo co nejvyšší, ale vím, jak je strašně těžké se na olympiádu jenom dostat," řekl dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice.

Před třemi lety v Soči startovalo 88 českých sportovců, kteří vybojovali rekordních osm cenných kovů. O dvě zlaté medaile se postaraly Samková a Sáblíková. "Doufám, že to bude taky úspěšné, sportovce na to máme. Věřím, že medaile budou. Nerad dopředu tipuji počty medailí, jsem k tomu vždycky trošku donucen. Můžeme si říct, že když to bude stejné jako minule, tak to bude hodně dobré," uvedl Doktor.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková řekla, že na ni při podpisu dýchla olympijská atmosféra. "Hodně moc. Snažila jsem na to během pauzy vůbec nemyslet, ale tohle v člověku probudí myšlenky na to, co ho čeká. Musím říct, že jsem se začala už i těšit," řekla Sáblíková.

Prezident Zeman tradičně uvedl, že po olympiádě přijme na hradě všechny sportovce, kteří se her zúčastní. "Každý by měl slibovat, co dokáže splnit. Prezident nedokáže zabezpečit sportovní výsledky, ale můžu vám slíbit a splnit, že bez ohledu na počet medailí bude pozván každý účastník této olympiády," řekl Zeman.

Zdůraznil, že spolu se sportovci přijme jako vážené hosty také členy realizačních týmů. "Často zapomínáme na tyto lidi, kteří z mnoha procent zvyšují výkonnost našich sportovců a vytvářejí pro ně životní pohodu," konstatoval Zeman.