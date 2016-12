New York - Na senzačním tažení Columbusu v NHL se podílí i český hokejista Lukáš Sedlák. Ke čtrnácté výhře svého týmu v řadě pomohl třiadvacetiletý útočník gólem a podle svých slov se v nejlepší lize světa pomalu zabydluje.

Fanoušci v Ohiu byli dlouhé roky zvyklí upínat se pro naději na dobrý výsledek k Davidu Výbornému. Legenda Blue Jackets ale pomáhala klubu v jeho rozjezdu v soutěži a play off si během sedmi sezon v jeho dresu nikdy nezahrála. Sedlák k tomu má daleko větší šanci: Columbus je nyní s přehledem nejlepším klubem celé soutěže a on na tom má svůj podíl.

Naposledy dnes v noci zpečetil úspěch svého celku na ledě Winnipegu mistrnou tečí střely zadáka Jacka Johnsona. Nováček v soutěži, jenž od začátku sezony čekal dlouhých 24 zápasů na svůj premiérový zásah v nejlepší lize světa, se v posledních deseti duelech radoval z gólu třikrát.

"Byl jsem trochu nervózní z toho, že jsem se dlouho nemohl prosadit, ale od té doby jsem se uklidnil. Pořád si sice zvykám, ale v každém zápase se pro mě hra zpomaluje, cítím se lépe a lépe, víc si věřím s pukem," řekl Sedlák v rozhovoru po zápase pro zámořská média.

Jeho nejmilejším vánočním dárkem, který kdy dostal, je prý hokejová branka, takže si mohl cvičit střelbu doma. Svou píli začíná pomalu prodávat na zámořské ledě. Ve čtvrtek svým manévrem zahanbil zkušeného obránce Dustina Byfugliena, kterému se uvolnil tak, že byl před brankou úplně volný.

Byfuglien v dalším průběhu hry Sedláka sestřelil tvrdým hitem, podle kapitána Blue Jackets Nicka Foligna šlo o úmyslnou odvetu. "Byla to pořádná rána, ani jsem si nevšiml, že to byl on. Díval jsem se, komu nahraju - a najednou jsem ležel na zadku," usmál se Sedlák.

Podobné výpady může brát s nadhledem. Za prvé je to důkaz toho, že mu soupeři začali věnovat pozornost, především ho pak mohou chlácholit výsledky týmu, jemuž scházejí tři výhry k vyrovnání absolutního rekordu NHL v počtu vítězství v řadě. "Je úžasné, jak se nám teď daří, prožíváme něco skvělého. Snad nám to vydrží co nejdéle," přál si Sedlák, jenž v sezoně nasbíral už devět bodů a je 13. nejproduktivnějším Čechem v soutěži.