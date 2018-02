Praha - V jednom kole si musí připadat hokejový útočník Michal Řepík. Ještě v sobotu bojoval na olympijských hrách v Pchjongčchangu proti Kanadě o bronz, dnes se v dohrávce 48. kola extraligy představil za Spartu v souboji s Olomoucí. A po neúspěchu s Kanadou musel opět vstřebat hořkost porážky.

Sparta se po páté porážce za sebou nachází na poslední postupové pozici zaručující účast v předkole play off. "Snažíme se do něj dostat, ale nevím, jestli to nezvládáme kvůli hlavě. Když soupeř vyrovná, nebo dá gól navíc, tak se začneme klepat, nehrajeme náš hokej a děláme chyby," zamyslel se nad příčinou sparťanských nezdarů Řepík, jenž asistoval u první branky domácích.

Pražané přitom od 14. minuty vedli 2:1, ale zkraje třetí třetiny inkasovali vyrovnávací branku. "Gól na 2:2 nás trochu složil. Poslední zápasy tlačíme do kopce a nejsme schopní je překlopit na naší stranu, abychom si pomohli do dalších soubojů," štvala Řepíka prohra 2:3 v prodloužení.

"Ve středu přijede Zlín, podobný typ soupeře. Doma nám zbývají ještě dva zápasy a musíme z nich získat co nejvíc bodů," doplnil reprezentační forvard. Základní část uzavřou sparťané v neděli na ledě Chomutova, který na ně nyní ztrácí pouhé dva body.

"Musíme se semknout a jakýmkoli způsobem zbývající zápasy vybojovat, protože se nikdo nechce dostat do play out. Potřebujeme vyhrát nějaké zápasy, abychom si trochu pomohli a spadlo to z nás," zavelel rodák z Vlašimi, který na turnaji pod pěti kruhy v Pchjongčchangu zaznamenal pět bodů za tři góly a dvě asistence v šesti zápasech.

O tom, že do sestavy Sparty naskočí ihned po skončení olympijské pauzy, věděl dopředu. "Pár hodin po posledním prohraném zápase jsem odjel na letiště a cestoval do Prahy. Přiletěl jsem včera ve čtyři hodiny. Je to těžké, ale nechci se na to vymlouvat. Zase tak špatně jsem se necítil," prozradil Řepík, jenž v lednu přišel ze Slovanu Bratislava.

Devětadvacetiletý útočník nezažívá jednoduché období. "Je těžké, že musíme jet nadoraz, bojujeme o předkolo a člověk si v hlavě psychicky neodpočine. Na olympiádě se nám nepovedla medaile, takže zklamání určitě je. Navíc tady musíme vyhrávat, takže na hlavu to není jednoduché," uzavřel odchovanec Sparty.