Brno - Hokejisté mistrovské Komety Brno v neděli v druhém finálovém utkání extraligy zareagovali na den starou porážku 1:5 a po výhře 3:2 budou ve středu a ve čtvrtek v domácím prostředí usilovat o obrat v sérii, který by je přiblížil rekordnímu 13. mistrovskému titulu. Podle brankáře Marka Čiliaka úřadující šampion v neděli už opět předváděl svou typickou hru, s kterou sbírá úspěchy.

Kometa měla ambice stejně jako ve čtvrtfinále s Vítkovicemi i v semifinále s Plzní získat na ledě soupeře vedení 2:0 na zápasy, ale nakonec jsou Brňané se stavem 1:1 spokojení. "Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, ale v sobotu jsme si to úplně pokazili. Tak jsme si říkali, že musíme odjet z Třince s bodem. Teď hrajeme doma a tam zase bude peklo, na které se těšíme," řekl Čiliak.

Slovenský gólman v prvním finálovém duelu inkasoval pětkrát, což se mu v play off české extraligy stalo poprvé, ale v neděli mu bylo prý od začátku jasné, že Kometa míří za vítězstvím. "Prostě jsme hráli dobře. Od začátku jsem nám věřil. Věděl jsem, že kdy budeme hrát to, co hrajeme, tak oni nás porazit nemůžou," prohlásil Čiliak.

Kometa zvládla čtvrtfinále v nejrychlejší možné době ve čtyřech zápasech a v boji o finále ztratila se suverénem základní části Plzní jediné utkání. Proti Třinci Brňané po úvodním zaváhání opět demonstrovali svoji sílu. "Šlapala obrana i útok. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Hráli jsme náš hokej, dodržovali taktiku, v sobotu jsme nehráli skoro nic," doplnil Čiliak.

Oba finálové zápasy v Třinci skončily potyčkami, což podle opory Komety vyrovnané a vyhrocené boje o titul přinášejí. "K hokeji to patří, je play off a my budeme hrát tvrdě. Nemáme s tím žádný problém," dodal Čiliak, který je ve statistikách play off s průměrem 1,88 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 93,40 procenta druhý za Romanem Willem z Liberce.