Praha - Vládní KDU-ČSL se v Senátu pokusí vrátit do zákona o povinném zveřejňování smluv v internetovém registru státní podniky. Na twitteru záměr ohlásil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Při sněmovním schvalování novely poslanců KDU-ČSL o vynětí národního podniku Budějovický Budvar z normy nakonec vypadly jak státní podniky, tak společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

V Senátu se pokusíme prosadit původně domluvený půdorys registru smluv - Budvar, televize, vysoké školy a podobně, na kterých byla shoda i s Janem Farským (STAN, za TOP 09), jenž původní zákon prosadil, a s iniciativou Rekonstrukce státu, která normu dlouhodobě podporuje, oznámil Bělobrádek.

Pokud by lidovci takové znění prosadili, povinnost zveřejňovat smlouvy by se nově netýkala vedle Budvaru zřejmě smluv veřejných vysokých škol a výzkumných institucí, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou. Úlevy by měly i Česká televize a Český rozhlas. Pod zákon by sice spadaly, nemusely by ale vkládat do registru smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů.

Sněmovna ze zákona vyňala také jednání, na něž se vztahuje bankovní tajemství, a ta, která se týkají nakládání s výbušninami. Výjimku by měly i kolektivní smlouvy. V databázi by nemusely být ani smlouvy některých dobrovolných svazků obcí.

S požadavky na senátory už přišli i ředitelé nemocnic. Žádají, aby mohli smlouvy na léky a zdravotnické prostředky zveřejňovat s několikadenním zpožděním, aniž se to dotkne jejich platnosti. Ve Sněmovně tento pozměňovací návrh, který prosazoval ústavně-právní výbor, schválen nebyl.

Zákon o registru smluv, označovaný za protikorupční, dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Už tehdy dostal výjimku díky jednomu z obecných ustanovení polostátní energetický gigant ČEZ. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50.000 korun bez daně z přidané hodnoty.

Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná. Nyní zákon žádnou sankci za jeho porušení nepředpokládá.