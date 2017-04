Praha - Lídrem pražské KDU-ČSL do voleb do Sněmovny je ministr kultury Daniel Herman. Na druhém místě je starosta Prahy 7 Jan Čižinský a třetí lékař a zastupitel Prahy 6 Marián Hošek. Na čtvrtém místě je pak místostarostka Prahy 12 Daniela Rázková. ČTK to řekl předseda pražské KDU-ČSL a pražský radní Jan Wolf. Lidovci se domluvili na společné kandidatuře se Starosty a nezávislými (STAN). Konečná podoba kandidátky tak ještě není jasná.

O své kandidátce rozhodovali členové pražské organizace při vnitrostranických primárkách. "Daniel Herman prokázal své morální kvality, proto se stal lídrem. Navíc prokázal kvalitu své práce jako ministr kultury," řekl Wolf. Hermana zařadilo na první místo kandidátky 160 členů ze 368 přítomných.

Druhý Čižinský dostal 92 nominací na první místo kandidátky. "Jan Čižinský je úspěšným starostou," řekl Wolf.

Třetí Hošek je uvolněným zastupitelem Prahy 6. V minulosti působil také v zastupitelstvu hlavního města. Čtvrté místo obsadila Rázková, která je místostarostkou Prahy 12, na pátém je pak překladatel a průvodce Hayato Okamura a šestý lékař a náměstek ministra zdravotnictví Tom Phillipp.

Jak bude konečná kandidátka KDU-ČSL a STAN v Praze vypadat, zatím není jasné. STAN chtěl jako lídra svého předsedu Petra Gazdíka. "Tato otázka nebyla předmětem dnešního dne," řekl Wolf. Koalice STAN a lidovců potřebuje pro vstup do Sněmovny získat alespoň deset procent hlasů.

Starostové a nezávislí do konce loňska spolupracovali s TOP 09. Hnutí povede kandidátky v šesti krajích, lidovci v osmi. Dvojka na kandidátní listině pak bude vždy z opačné strany. Celkově na kandidátkách starostům připadne 40 procent míst, lidovcům 60 procent.

Záměr spolupracovat se STAN oznámil letos v únoru předseda strany Pavel Bělobrádek. Členové KDU-ČSL se na tom shodli na celostátní konferenci s tím, že se STAN budou spolupracovat dlouhodobě. Spolupráci pak v březnu schválili lidovci na celostátní konferenci. Předsednictvo STAN už předtím schválilo návrh dohody o volební koalici s lidovci. Sněm STAN rozhodl, že hnutí chce jít do podzimních parlamentních voleb v koalici s lidovci v březnu.