Praha - KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) budou prosazovat zjednodušení daňového systému. Velké změny v sazbách daně ale nepředpokládají, podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je celková daňová zátěž nastavena dobře. Strany také navrhují daňové zvýhodnění rodin s dětmi a zrušení elektronické evidence tržeb (EET) pro malé podnikatele. Na výdajové straně rozpočtu chce koalice Lidovci a Starostové podporovat investice do vědy a výzkumu a do infrastruktury. Představitelé obou uskupení dnes také novinářům řekli, že dlouhodobě chtějí dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.

Lidovci a STAN chtějí, aby v Česku panovalo stabilní podnikatelské prostředí, jehož součástí je i zjednodušený daňový systém. Zásadní změny sazeb ale nečekají. "My se domníváme, že daně jsou nastaveny poměrně dobře, co se týká celkové daňové zátěže. To znamená, nepředpokládáme, že bychom podpořili razantní zvyšování nebo snižování daní. Může se zvýšit jednoduchost tím, že budeme daleko více podporovat paušály (pro živnostníky)," řekl Bělobrádek.

Volební koalice také navrhuje daňově zvýhodnit rodiny s dětmi. Dít by se to mohlo pomocí odvodů na sociální pojištění. "Když rodiče se starají o děti, měli by také o něco méně přispívat do důchodového systému, ale potom z něho více čerpat. Protože jejich hlavní výdajová stránka je ve prospěch té rodiny," řekl ekonomický expert KDU-ČSL Jaroslav Klaška.

Rozpočet chtějí Lidovci a Starostové dlouhodobě udržet jako vyrovnaný. "My bychom si přáli, aby stát hospodařil vyrovnaně a dobře," řekl předseda STAN Petr Gazdík. Bělobrádek uvedl, že si přeje dosažení vyrovnaného rozpočtu co nejdřív, bude to ale podle něj podmíněno potřebami investic, které zajistí budoucí konkurenceschopnost Česka.

O potřebě investic do konkurenceschopnosti mluvil i bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka, který je garantem ekonomického programu KDU-ČSL a STAN. Na tiskové konferenci varoval, že dosavadní konkurenční výhody země, jako levná pracovní síla, se mohou ztratit. "Máme ještě čas budovat krok po kroku konkurenční výhody nové. Postavené na špičkovém vzdělávání, na vědě, výzkumu, vývoji, na kvalitní infrastruktuře a podnikání a práci, které bude podepřeno klidným regulačním prostředím," řekl.

Bělobrádek s Gazdíkem neupřesnili, zda by se v případě volebního úspěchu KDU-ČSL a STAN stal Kysilka kandidátem koalice na ministra financí. Podle nich se o takových věcech bude rozhodovat po volbách.