Hochfilzen (Rakousko) - Manžel Petr Koukal byl první, kdo objal čerstvou mistryni světa biatlonistku Gabrielu Koukalovou. Krátce poté, co projela vítězně cílem sprintu, se oba v Hochfilzenu navzájem dojímali.

"Já ji trochu poprskal a ona mě pobrečela. Slzy tam byly," řekl bývalý badmintonista Koukal novinářům po slavnostním vyhlášení na stadionu. "Snáším to nějak hůř než jiné sportování. Na stará kolena se začnu dojímat, ale kdo by se nedojímal, je to mistryně světa. Je blbé, že už jí nemůžeme říkat, že se chová jako mistryně světa, když už jí je. To jsem volal hned mamince, že jí už nemůžeme nic říct," vtipkoval.

Koukal přijel do dějiště šampionátu večer před sprintem. I jemu manželka říkala, že se ve smíšené štafetě hodně unavila a bála se, že to bude jako před rokem na MS v Oslu, kde skončila ve sprintu čtvrtá. "Tak jsem říkal, že je o rok starší a zkušenější, takže si tam něco nechala," snažil se Koukal manželku povzbudit.

I on dobře ví, že když Koukalová tvrdí, že si nevěří a že se cítí unavená, tak je to dobré znamení. "Když vidím tohle, jsem spokojený," konstatoval Koukal.

Většinu sprintu prožíval na střelnici a odtud vybíhal na kopeček, kde se snažil Koukalovou povzbuzovat. "Řval jsem dost," řekl. V posledním kole už nevolal a jen se modlil, aby to dobře dopadlo. "Neměl jsem informace co trenéři, tak jsem čekal na oficiální. Předtím jsem volal: Tady a teď. To je naše heslo," uvedl.

Dojatý byl už po prosincovém vítězství Koukalové v závodě s hromadným startem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Nyní se ještě víc radoval ze světového zlata své ženy. "Je to titul, který chyběl a který vždy chtěla mít. Jsem rád, že se jí to povedlo," řekl Koukal.

Nyní už vítězce Světového poháru z minulé sezony chybí ve sbírce jen jeden velký triumf - zlato z olympijských her. "Tady má splněno a zbývá jen jeden. Má na rok hotovo. Byla to obrovská motivace, tak jsem se k ní snažil i mluvit, že když se jí to povede, má splněno. A pak má už jen jeden velký před sebou," řekl Koukal.

Koukalová označila manžela za jednoho z nejdůležitějších lidí okolo sebe. "Je to můj nejbližší člověk a velmi výrazně tomu napomáhá. Dělá mě šťastnou a cítím to tak, že největší výhra, kterou mám, je on," řekla.