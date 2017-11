Právě zveřejněno

Plzeň - Kapitán plzeňských fotbalistů Roman Hubník byl hodně zklamaný po nepovedeném osmifinále domácího poháru, ve kterém favorizovaná Viktoria podlehla Slovácku po prodloužení 2:3. Podle zkušeného obránce někteří domácí hráči nehráli s plným nasazením a musí si sáhnout do svědomí.

Trenér suverénního lídra nejvyšší soutěže Pavel Vrba udělal v základní sestavě se Slavií hned deset změn od vítězného ligového šlágru a většina tradičních náhradníků proti Slovácku nepřesvědčila.

"Každý hráč si musí sáhnout do svědomí, jestli na tom hřišti nechal sto procent. Ti kluci musí vědět, jestli bojovali o případný základ v nadcházejícím zápase," řekl na tiskové konferenci Hubník, který ve 37. minutě hlavou vyrovnal na 1:1.

"Viděl jsem některé hráče, kteří nebojovali dozadu ani dopředu. Byly tam některé situace, které mě hodně štvaly. Takhle se asi nebojuje o základní sestavu," dodal kriticky třiatřicetiletý stoper.

Na neobvyklou zahajovací jedenáctku se vymlouvat nechtěl. "Ta ligová sestava hraje pospolu dlouho. Je to výhoda, kluci se znají, mají takový lauf a daří se jim. Když se udělá deset změn, není úplně jednoduché hrát v takové sestavě. Spíš mě ale mrzelo to nasazení. Když to nejde fotbalově, mohli jsme trošku přidat v tom chtíči zápas vyhrát," prohlásil Hubník.

Pochválil výkon Slovácka, které v první lize nevyhrálo desetkrát za sebou a je bod od sestupového pásma. "Zejména v prvním poločase jsme je nechali hrát, špatně jsme dostupovali a byli jsme všude pozdě. Kvůli tomu Slovácko kombinovalo a určitě bylo lepší herně. Asi i zaslouženě vyhrálo," uvedl Hubník.

Západočeši podle něj MOL Cup nevypouštějí, i když v něm podruhé za sebou vypadli už v osmifinále. "My jsme chtěli postoupit a chtěli vyhrát pohár. Trenér dal šanci hráčům, kteří byli buď po zranění nebo neměli herní praxi. Dneska jsme to jak herně, tak výsledkově nezvládli. Musíme se ponaučit, za týden jedeme na Slovácko, takže doufám, že tam v ligovém zápase vyhrajeme," prohlásil bývalý reprezentant.