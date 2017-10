Třinec - Čistým hattrickem dnes úřadujícího brněnského mistra sestřelil třinecký hokejista Martin Růžička. Třemi góly bez přerušení dotáhl Oceláře k výhře 4:1 a tím i na dvoubodový rozdíl od Komety.

"Každý hattrick je stejně cenný a je to jedno, jestli je to Brno nebo Sparta. Je to práce všech spoluhráčů na ledě. Dva góly jsem dal prakticky do prázdné branky, takže patří dík jim," řekl jednatřicetiletý útočník.

Trefou do prázdné branky v brněnské power play nejvíce potěšil spoluhráče Daniela Rákose, jenž mu na poslední gól přihrál. "Bambus (Rákos) je pokladník, tak z toho měl větší radost než já. Pojistil si to tím, že mi to poslal. Mi už bylo blbé mu to vracet, tak jsem to tam dal," usmíval se Růžička.

Tři góly v jednom utkání nedal Růžička Brnu přitom poprvé. "Myslel jsem na to už po třetím gólu, ale nevím, jestli je to můj oblíbený soupeř. Prostě to tam někdy napadá. Že to vychází zrovna proti Brnu, možná to tak asi je. Ale nevím, proč mi to tam padá zrovna proti nim," řekl Růžička.

Růžička po bodově méně výrazné minulé sezoně znovu rozdává ve Werk Aréně radost. Ze čtrnácti zápasů nebodoval jen ve třech a s devíti góly a osmi přihrávkami se propracoval do čela třinecké produktivity.

"Důležité je, že nám to jde jako týmu. Brno je kvalitní soupeř, lídr soutěže, takže si toho ceníme," řekl Růžička a těšily ho efektivní třinecké přesilovky. "Přesilovky rozhodují. Nám se v posledních zápasech moc nedařily a jsem rád, že to dneska vyšlo. Sehráli jsme je výborně a hodně nám dneska pomohly. Ze začátku sezony nám šly, pak přišly dva tři zápasy, kdy to nešlo a dneska to tam napadalo. Doufám, že to tak bude pokračovat," řekl.

Oceláři se ale museli ohánět i v přesilových hrách Komety. Ačkoliv z nich neskórovala, všechny čtyři sehrála výborně a v třineckém pásmu. "Brno je má výborné a hráli je opravdu velmi dobře. Kluci na ledě to společně se Šimonem perfektně ubránili," dodal Růžička.