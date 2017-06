Praha - Téměř každé šesté české dítě sdílí své intimní fotografie a videa na internetu. Za pět let se jejich množství zdvojnásobilo. Zhruba polovina dětí pak chatuje s cizími lidmi a pětina by neodmítla osobní schůzku. Vyplývá to z průzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic, kterého se zúčastnilo 4878 dětí v průměrném věku 14 let.

Více než polovina českých dětí (60 procent) nemá svými rodiči nijak limitovaný čas strávený na počítači a internetu. Téměř stejné množství dětí má navíc počítač ve svém pokoji, který nesdílí ani se sourozencem.

"Prevence i edukace dětí a ve zdravé míře také dohled rodičů jsou přitom nejdůležitějšími kroky, jak zabránit jejich rizikovému chování na internetu. Na 80 procent dětí však nemá nějak omezen přístup na nevhodné internetové stránky, i když k tomu v dnešní době existují jednoduché nástroje," uvedl Tomáš Minka z O2.

Intimní materiály po internetu s cizími lidmi sdílí až 16 procent českých dětí, dominují především fotografie nad videem. Nejčastěji jde o "dárek" pro přítelkyni či přítele (39 procent), flirt (36 procent) či odpověď na už zaslaný intimní materiál. Zhruba sedm procent dětí bylo k provozování sextingu donuceno někým jiným.

V souvislosti s tím vzrostl i počet případů úniků nebo zneužití takových materiálů. O tom by ale svým rodičům řekly jen čtyři děti z deseti, celá třetina by se navíc nesvěřila vůbec nikomu a zbytek by se situaci snažil řešit pomocí kamarádů.