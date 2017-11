Happening šesti Čechů, kteří se v kazašské metropoli Astaně převlékli do plaveckého úboru fiktivního reportéra Borata.

Astana - Nedávný happening šesti Čechů, kteří se v kazašské metropoli Astaně převlékli do plaveckého úboru fiktivního reportéra Borata, vyvolal značný ohlas na kazašských i ruských sociálních sítích. Většina kazašských uživatelů čin odsuzuje jako nedůstojnou provokaci a nechybějí výzvy k trestnímu stíhání. Filmovou postavu Borata před lety ztvárnil britský komik Sacha Baron Cohen.

Čeští turisté, kteří už z Kazachstánu odjeli, si pro "boratovské selfie" vybrali prostor výstaviště Expo 2017, ale jejich představení brzy ukončila astanská policie. Incident podle serveru 365info nakonec skončil obviněním z "drobného výtržnictví" a pokutou 23.000 tenge, tedy asi 1500 korun, pro každého. Vyšetřování probíhalo podle informace Lidových novin pod dohledem českého konzulátu.

"Je to otravné, měli skončit ve vězení," píše na Instagramu uživatel zvaný Solar eclipse. "Měli být souzeni za urážku národní cti," navrhuje další kazašský pisatel. Novinářka Assem Mirkejevová se na facebooku ptá, "jak by asi reagovaly české úřady, kdyby něco takového provedli naši občané u nich". Někteří ale měli pro akci přece jen pochopení. "Mělo se to obejít bez reakce, naše policie je moc citlivá," soudí na facebooku uživatel Vitalij Šuptar.

V Kazachstánu jen málokomu připadají směšné žerty fiktivního kazašského reportéra Borata, který se ve filmové podobě představil v roce 2006 i v Česku pod názvem Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu. Kazachstán proti filmu několikrát oficiálně protestoval. Cohen ve snímku o své fiktivní domovině mimo jiné tvrdil, že oblíbeným místním nápojem je tam fermentovaná koňská moč, letadla řídí jednoocí opilí piloti a gayové musejí nosit modré klobouky.