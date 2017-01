Praha - Pražský městský soud odebral kauzu zneužití Vojenského zpravodajství Heleně Králové, která opakovaně zprostila viny obžalovanou Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) i trojici zpravodajců. Obvodní soudkyni vytkl nelogické hodnocení důkazů a zpochybnil její nestrannost. Vyplývá to z prosincového usnesení o zrušení dalšího osvobozujícího rozsudku, které na žádost ČTK poskytla mluvčí městského soudu Markéta Puci.

Obvodní soud pro Prahu 1 se bude kauzou, jež v roce 2013 vedla k pádu vlády premiéra Petra Nečase (ODS), zabývat už počtvrté. Tentokrát ji bude muset projednat jiný soudce, konkrétně Pavla Hájková, které byl dnes trestní spis přidělen podle rozvrhu práce.

"Podle odvolacího soudu lze mít v této trestní věci pochybnosti o nepodjatosti samosoudkyně, a to na základě způsobu, jakým hodnotila důkazy," konstatoval v usnesení ke Králové předseda senátu pražského městského soudu Richard Petrásek.

Někdejší šéfka premiérova kabinetu Nečasová, pro kterou žalobci požadují trest 3,5 roku vězení, nechala podle obžaloby v roce 2012 sledovat z osobních důvodů premiérovu tehdejší manželku Radku. Králová Nečasové nejprve uložila trestním příkazem podmíněný trest. Po zrušení tohoto rozhodnutí všechny obžalované osvobodila s tím, že se trestný čin nestal. Žalobci se úspěšně odvolali, soudkyně proto rozhodovala znovu a loni v červnu čtveřici opět zprostila viny.

"Obvodní soud postupoval naprosto jednostranně, přičemž dospěl k naprosto bezprecedentnímu závěru, že všechny provedené důkazy podporují obhajobu obžalovaných uplatněnou v hlavním líčení," uvedl nyní odvolací senát. Tento závěr byl podle něj s obsahem důkazů "v extrémním rozporu".

Fakt, že obžalovaní zpravodajci Ondrej Páleník s Milanem Kovandou před soudem zcela změnili výpověď oproti výslechům na policii, nemůže Králová podle Petráskova senátu hodnotit jako pouhé doplnění jejich předchozí výpovědi, protože jednotlivá tvrzení si protiřečí.

Soudci také upozornili na to, že svědek Nečas ohledně Vojenského zpravodajství lhal, a to buď ve své výpovědi u soudu, nebo v předchozím tiskovém prohlášení. Zatímco médiím z pozice premiéra sdělil, že o sledování své tehdejší manželky nevěděl a nerozhodl, soudkyni později řekl, že impulz k akci tajné služby vzešel od něj, a to kvůli obavám o bezpečnost jeho rodiny. Podle Petráska by měl obvodní soud při hodnocení Nečasovy věrohodnosti vzít v úvahu expremiérův vztah k obžalované.

Pětašedesátiletá Králová soudí i další kauzu Nečasové - údajné podplácení poslanců funkcemi a krácení daní z luxusních darů. Z tohoto případu se chtěla sama vyloučit pro podjatost, městský soud jí však nevyhověl. Jednání má pokračovat v březnu.

Soudkyně se s nadřízeným soudem neshoduje ani v další mediálně sledované kauze - už několikrát zprostila viny bývalé manažery Čepra Tomáše Kadlece a Alexandra Houšku, kteří čelí obžalobě kvůli porušení povinností při správě cizího majetku.