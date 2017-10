Praha - Sociální demokraté označují dnes před poslanci kauzu kolem těžby lithia za vykonstruovanou a umělou a za útok od hnutí ANO a KSČM. Spor se vede o memorandum, které podepsal s australskou těžební firmou European Metals Holdings (EMH) ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) a které předseda ANO Andrej Babiš označil za krádež spáchanou sociální demokracií.

V prvních dvou hodinách diskuse vystupovali jen představitelé ČSSD a KSČM. Zástupci hnutí ANO do ní zatím nezasáhli.

Havlíček podobně jako minulý týden v Senátu uvedl, že kauza má skandalizovat jeho i sociální demokracii a zakrýt případy kolem Babiše. Ve stejném duchu se vyjádřili volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek a premiér Bohuslav Sobotka, jenž připomněl americký film Vrtěti psem.

Předseda KSČM Vojtěch Filip zdůraznil, že podle názoru této strany má lithium těžit státní podnik nebo podnik ve veřejném vlastnictví. Poukazoval na údajně nejasnou majetkovou strukturu australské spolčenosti i na její velikost. "Jakého strategického partnera chcete přivést, s pěti lidmi v jednom obýváku?" tázal se.

Havlíček se řečnicky ptal, zda je náhoda, že si v kauze lithia rozumí ANO, KSČM a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. "Ukazuje se, jak jsou si tyto strany blízké," soudí. Babiše nařkl Havlíček z estébáckých metod, "které agentu Burešovi vůbec nejsou cizí". Po těchto slovech se ozval potlesk i nesouhlasné bouchání do lavic.

Filip vyzýval Havlíčka, aby přestal "balamutit". "Obhajujete projekt, který není k obhajobě ani pro studenta střední školy," řekl Filip. V debatě o lithiu podle něho nejde o útok na ČSSD, ale o obranu obyvatel.

Úřadující předseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec tvrdí, že ministerstvo životního prostředí za ministra Richarda Brabce (ANO) nezveřejnilo záměr poskytnout licence na průzkum lithia. Nemohl se tak prý přihlásit nikdo jiný. Ministerstvo tím, že záměr nezveřejnilo, porušilo podle Chovancova mínění zákon. "Jsme připraveni podat v řádu dnů trestní oznámení," uvedl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, jehož klub svolání schůze podnítil, soudí, že memorandum musí být zrušeno. Komunisté navrhují, aby vláda zpracovala návrh zákona, podle kterého by těžba a zpracování vybraných rud a surovin mohlo být jen v rukou státu.

Sněmovna dosud neschvalovala program mimořádné schůze, což je podmínkou pro řádnou debatu a pro hlasování o navrhovaných usneseních. Zatím vystupují pouze řečníci s přednostním právem, k nimž patří ministři a předsedové stran a sněmovních klubů.

Strany nepředpokládají, že debata o lithiu dnes přinese výsledek

Sněmovní strany před mimořádnou schůzí Sněmovny k memorandu o těžbě lithia navrhly různé kroky, jejichž společným jmenovatelem je zachování kovu pro českou výrobu. Všechny zároveň přiznaly, že diskuse ve Sněmovně čtyři dny před volbami patrně nepřinese konkrétní výsledek. Čekají spíš předvolební kampaň.

Hnutí ANO kritizuje uzavřené memorandum mezi ministerstvem průmyslu a společností European Metals Holdings (EMH) a ve Sněmovně bude chtít slyšet od ministra průmyslu Jiřího Havlíčka (ČSSD) vysvětlení záležitosti. Sociální demokraté před schůzí oznámili, že kvůli kauze podají trestní oznámení na postup ministerstva životního prostředí (nyní ve správě hnutí ANO), které podle nich v rozporu se zákonem nezveřejňovalo záměry k průzkumu v Obchodním věstníku. Policie má zjistit, zda šlo o úmyslné zvýhodnění firmy na úkor jiných možných uchazečů o průzkum.

Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec označil celou debatu o těžbě lithia za snahu hnutí ANO zakrývat vlastní problémy. Jde například o obvinění předsedy hnutí Andreje Babiše z podvodu v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo a rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, který zrušil rozhodnutí o neoprávněném vedení Babiše v registru spolupracovníků StB.

Podle komunistů by měla Sněmovna označit memorandum od počátku za neplatné. Podle opoziční TOP 09 nová vláda bude muset po volbách přepracovat surovinovou politiku státu. Vládní KDU-ČSL vyzývá k úpravě horního zákona a zajištění zpracování vytěženého lithia na českém území.

TOP 09 navrhne Sněmovně usnesení, které by vyzývalo příští vládu k přepracování surovinové politiky. Nové zákony by podle strany měly zajistit to, že Česko bude mít dobré výnosy z těžby surovin na svém území, velká část těchto výnosů zůstane v regionech, kde se těží, a bude zajištěna co nejlepší ochrana přírody v postižených oblastech.

KDU-ČSL ve svém návrhu usnesení prosazuje změnu horního zákona, aby se zvýšily výnosy státu z těžby nerostných surovin, včetně lithia, a aby stát zajistil zpracování lithia na českém území. Strana chce zajistit, aby výnosy z lithia mířily do zvláštního fondu, který by posloužil pro financování důchodů, vědy a výzkumu a školství.

ANO žádné usnesení nepřipravuje. Babiš označil podpis memoranda za skandál a spojil těžební společnost s bývalým vlastníkem černouhelné společnosti OKD Zdeňkem Bakalou.

"Je pochopitelné, že všichni politici chtějí ve víru volební kampaně získávat laciné politické body. Je ale zároveň důležité, aby každá politická debata byla založena na faktech. Aby předešel pochybnostem, Zdeněk Bakala kategoricky odmítá, že by se jakkoli podílel na těžbě lithia v České republice. Ve firmě EMH nemá žádný podíl, ani přímo, nebo nepřímo, a není v ní ani žádným jiným způsobem angažován," sdělil ČTK mediální zástupce Bakaly Vladimír Bystrov.

ODS podpoří program schůze, kvůli níž politici přerušili svou kampaň a sjeli se z regionů, ačkoliv ji v obecné rovině kritizuje. "Představa, že vláda, jejíž mandát končí, se bude řídit usnesením, které dnes přijme Sněmovna, je scestná," řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Vzhledem k blízkosti voleb podle něj nelze čekat konstruktivní debatu, mezi podstatné otázky navíc podle něj patří i to, jaký by měli z těžených surovin užitek občané, rekultivace krajiny a zvýšení poplatků z vytěžených nerostů.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes nečeká odbornou debatu kvůli pátečním volbám. Dosavadní vystupování ČSSD a ANO k problému označil za hysterii. Bouřlivou debatu čeká i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj by se ale tématem měla zabývat i budoucí Sněmovna.