Příbram - Ve středu si při premiéře v české hokejové reprezentaci připsal osmnáctiletý útočník Martin Kaut při výhře nad Švýcary 5:2 dvě asistence a dnes v dalším utkání pomohl k vítězství 4:1 premiérovou trefou. V 19. minutě po přihrávce Filipa Pyrochty otevřel skóre bekhendovou střelou z pozice mezi kruhy.

"Za gól jsem určitě šťastný, protože jsem měl dneska hodně šancí a byl jsem rád, že mi to tam spadlo. Důležité ale je, že jsme dvakrát vyhráli," pochvaloval si Kaut podařený start reprezentační kariéry. "Někdo mi to tam nahrával, stáhnul jsem si to do bekhendu a hodil to na bránu. Ani nevím, jak to tam padlo, asi gólman neviděl," popsal.

Puk na památku prvního gólu se přiřadí do sbírky. "Moje mamka je sběratelka, takže jí ho musím okamžitě dát. Ona má všechny moje i bráchy," řekl Kaut, jehož o deset let straší bratr Tomáš v současné době působí v prvoligovém Kladně.

Stejně jako ve středu nastoupil v útoku s Davidem Tomáškem a Janem Ordošem a byl rád, že jejich výkon se zlepšil především směrem do defenzivy. "V té jsme se zlepšili. Ale pořád jsme mladí kluci a děláme chyby. Ale myslím si, že jich dneska bylo málo. A hlavní je, že jsme vyhráli," zopakoval Kaut.

Účastník mistrovství světa dvacítek z přelomu roku v Buffalu, který má za sebou druhou sezonu v extralize v dresu Pardubic, potvrzuje v národním mužstvu formu z play off. V sedmi zápasech proti Třinci zaznamenal pět bodů za tři branky a dvě asistence.

"Je hrozně důležité se nebát. Kdybych se bál, tak bych asi nepředvedl takový výkon. Je to zdravé sebevědomí. Neobávat se toho, že něco pokazím. A když se to stane, tak se nic neděje a jedu dál," poznamenal. K nárůstu sebevědomí mu pomohla i branka. "To vždycky pomůže," usmál se.

Přes podobný vývoj jako v prvním utkání byli podle Kauta Švýcaři od začátku nebezpečnější. "V první třetině na nás vlétli, tam nás Patrik Bartošák skvěle podržel. Potom jsme ale udržovali tempo a byli jsme lepším týmem," dodal Kaut.