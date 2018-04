Z baziliky Panny Marie v areálu pražského Strahovského kláštera vyšlo 21. dubna 2018 smuteční procesí s ostatky kardinála Josefa Berana. Kočár s rakví (na snímku) veze šestispřeží kladrubských vraníků. Průvod míří na Hradčany, kde bude rakev 23. dubna uložena v katedrále sv. Víta do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky.

Praha - Zástupci církve a stovky věřících v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě uctili památku kardinála Josefa Berana a oslavili návrat jeho ostatků z Vatikánu do vlasti. Po převezení rakve ze Strahova, kde byla v noci na dnešek, zde kardinál Dominik Duka sloužil mši ke cti svatého Vojtěcha. "Vítám svého velkého předchůdce," řekl Duka v úvodu bohoslužby. Další tři dny bude rakev v chrámu vystavena a lidé se k ní mohou přijít poklonit. V pondělí po večerní bohoslužbě pak budou Beranovy ostatky v katedrále uloženy do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky.

Stejně jako všichni ostatní návštěvníci Pražského hradu museli i poutníci při vstupu do areálu Hradu projít bezpečnostní kontrolou. Při příchodu přes Prašný most a z Hradčanského náměstí byla na prvním nádvoří Hradu připravena zvláštní kontrolní stanoviště, kudy mohli smuteční hosté na bohoslužbu projít přednostně.

V katedrále organizátoři pro poutníky vyhradili její novou část, kam umístili obrazovky. Chrám se otevřel zhruba v 09:45, všechny lavice se zaplnily během následující půlhodiny, další příchozí museli zůstat stát. Mše, která začala po 11:00, se sloužila i ve znakové řeči. Kardinál Beran byl totiž mimo jiné ředitelem ústavu hluchoněmých v Krči. Obětní dary nesly tři sestry dominikánky ze stejné kongregace, které se o kardinála staraly v době jeho internace za komunistického režimu.

"Myslím, že je dojemné, že se nakonec kardinál Beran vrátil. Je to krásná událost, " řekla ČTK jedna z věřících, která s dcerou přijela do katedrály z pražských Vinohrad. Účast na dnešní bohoslužbě pro ni byla samozřejmostí, již v pátek se účastnila přivítání ostatků v kostele v Dejvicích. Beran byl podle ní výjimečný člověk.

Rakev s ostatky kardinála vnesli do katedrály bohoslovci, kteří ji převzali u Arcibiskupského paláce. Na Hradčanské náměstí ji přivezl pohřební vůz tažený šestispřežím starokladrubských vraníků a doprovázený stovkami lidí v procesí, které ráno vyšlo z baziliky Panny Marie v areálu Strahovského kláštera. Tam byly kardinálovy ostatky přes noc poté, co je v pátek převezl letecký speciál z Vatikánu do Prahy.

Bohoslovci umístili rakev v chrámu před oltář. V jeho blízkosti byla vystavena i lebka svatého Vojtěcha, který je úzce spjat s pražským arcibiskupstvím. Pozici pražského arcibiskupa se říká stolec svatého Vojtěcha. V katedrále je od tohoto týdne i nová socha sv. Vojtěcha, jejímž umístěním se plní jedno z Beranových přání. Symbolicky na svátek svatého Vojtěcha, tedy v pondělí, bude také zesnulý kardinál v katedrále pohřben.

Tělo někdejšího politického vězně a významné české duchovní autority spočívalo od jeho smrti v roce 1969 v podzemní kapli ve vatikánské bazilice sv. Petra. Poslední vůle, ve které projevil přání spočinout po smrti ve vlasti, se do Prahy dostala s jeho archivem v 90. letech. O možnosti repatriace se začalo mluvit více po roce 2015 v souvislosti s procesem jeho blahořečení. Repatriaci ostatků počátkem letošního roku povolil papež František.

Duka připomněl rostoucí moc komunistů, rozhodné slovo má Zeman

Praha - Chvíle, kdy se komunisté přes volební porážku dožadují stále většího podílu na moci, patří podle kardinála Dominika Duky k rozhodným hodinám českého národa. "O to větší zodpovědnost je na hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl dnes Duka ve svém kázání při mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou slouží u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Bohoslužba je sloužena ke cti sv. Vojtěcha. Za svá slova sklidil Duka bouřlivý potlesk.

Duka připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde o člověka, o lidství. "Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka.

Kardinál Duka ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. Dnešní mše je sloužena ke cti sv. Vojtěcha, kardinál Duka slavnostně do chrámu vnesl lebku českého patrona. "Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů," uvedl.

Kardinála Berana Duka přivítal jako jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, jak se říká pražskému arcibiskupství. "Buď vítán, (...), Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu. A jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím," uvedl Duka.