Brno - Útočník Komety Brno Tomáš Vincour litoval nepovedeného výkonu v první třetině odvety čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů s finským Jyväskylä, kterým se extraligový šampion připravil o šance na postup. Přitom právě v úvodu měla být teoretická výhoda na straně brněnského týmu, protože kvůli zpožděnému příletu finského týmu začalo utkání o půl hodiny později. Hráči Komety neměli na rozdíl od soupeře za sebou náročné cestování a mohli se v klidu na začátek duelu připravit.

"Nevím, co se stalo. První třetina byla katastrofální a stála nás celý zápas, a tím postup v Lize mistrů," konstatoval Vincour, jehož tým v první dvacetiminutovce pustil soupeře do tříbrankového vedení. "Chtěli jsme na ně vletět. Měla to být naše výhoda. Otočilo se to ale v nevýhodu. Doplatili jsme na zbytečné chyby. Bohužel je konec," řekl novinářům zklamaný Vincour. Sám se chybou při rozehrávce podepsal na třetím gólu.

"Výsledek se za stavu 0:3 honí těžko. Není to nic příjemného. Ale řekli jsme si, že nic horšího se nám stát nemůže. Začali jsme víc bruslit, častěji střílet. Od druhé třetiny už to byl vyrovnaný zápas, jen jsme se málo tlačili do branky. Nebýt té první třetiny, tak bůh ví, jak by zápas dopadl," řekl Vincour.

Od druhé třetiny hrála Kometa jen na tři útočné řady. Vincour strávil na ledě mnohem více času než v extraligových zápasech. "Zahrál jsem si víc než v extralize. Ale nic to nemění na tom, že jsme prohráli a končíme. Hodně mě to mrzí. Byla škoda, že jsme dali dost pozdě první gól," dodal brněnský útočník.

Navzdory vyřazení podle něj přineslo týmu vystoupení v Lize mistrů také pozitiva. Odhalilo nedostatky, z kterých by se hráči měli poučit. "V porovnání se špičkovými severskými týmy ze Švédska a Finska zaostáváme v bruslení, soupeři jsou rychlejší a bruslařsky lépe vybavení. Myslím si, že nám odehrané zápasy v této soutěži pomohou v extralize. Víme, co musíme zlepšit," dodal Vincour.