Barcelona - Regionální katalánský premiér Carles Puigdemont v dopise předsedovi španělské vlády Marianu Rajoyovi dnes nedal jasnou odpověď na jeho otázku, zda Katalánsko minulý týden vyhlásilo nezávislost, nebo ne. Podle katalánského tisku Puigdemont stejně jako před týdnem vyzval Rajoye k dialogu a nově nabídl pro jednání dvouměsíční lhůtu. Rajoye vybídl k osobnímu setkání. Katalánský premiér rovněž v dopise žádá Madrid o zastavení "represí vůči katalánskému lidu".

"Není to ode mne projev slabosti, ale upřímný návrh na nalezení řešení problému vztahu španělského státu a Katalánska, který je zablokován už mnoho let," napsal Puigdemont v dopise do Madridu. Připomněl v něm, že už minulé úterý dal španělské centrální vládě "vážný návrh na dialog". Španělská vláda ale odmítá jakýkoli dialog o tématu, které podle ní odporuje ústavě.

Na Puigdemontův dopis přišla první reakce ze španělské vlády od ministra spravedlnosti. "Dopis, který jsme dostali, neodpovídá na (Rajoyovu) otázku," řekl dnes novinářům ministr Rafael Catalá. Připomněl ale také, že Rajoy dal katalánskému premiérovi ještě jednu lhůtu, která vyprší ve čtvrtek. Do té doby se má katalánská vláda výslovně vzdát snahy o nezávislost. Pokud to neučiní, Madrid hrozí kroky k převzetí kontroly nad autonomním Katalánskem.

K nejnovějšímu vývoji se vyjádřil i šéf Katalánského národní shromáždění (ANC), které sdružuje několik stovek separatistických skupin v regionu a které v posledních dnech naléhalo na Puigdemonta, aby nezávislost okamžitě vyhlásil. Šéf ANC Jordi Sanchez dnešní Puigdemontovu reakci kvitoval, řekl, že nyní je "historická zodpovědnost" na španělském premiérovi. Sanchez to řekl krátce předtím, než odešel k soudu, kde čelí obvinění z podněcování protestů. Organizoval demonstrace za uspořádání referenda, jemuž se Madrid snažil zabránit soudně i silou.

Dnes v 10:00 SELČ vypršelo ultimátum, které dal minulý týden Madrid katalánskému premiérovi. Měl se jasně vyjádřit, zda vyhlásil v úterý v katalánském parlamentu nezávislost svého regionu, či nikoliv. Podle katalánských médií Puigdemont v úterý podepsal deklaraci o nezávislosti, jejíž účinnost ale pozastavil, aby umožnil dialog s Madridem.

Katalánský premiér deklaraci podepsal poté, co se 1. října v referendu v této autonomní oblasti většina hlasujících vyslovila pro odtržení od Španělska. Účast v referendu, které Madrid považuje za nelegální a odporující ústavě, činila jen 43 procent. Mnoho volebních místností však bylo uzavřeno, protože španělská vláda před hlasování pohrozila trestním stíháním každému, kdo se na organizaci referenda bude podílet.

Madrid se referendu snažil zabránit soudně i silou. Už před hlasováním zabavila španělská policie statisíce volebních lístků či volební urny a během referendem zasáhla proti lidem, kteří den před hlasováním obsadili volební místnosti, aby se v nich mohlo hlasovat. Při hlasování bylo také několik stovek lidí zraněno při střetech s policií, která zasahovala obušky i gumovými projektily.