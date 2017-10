Barcelona - Mimořádně očekávané jednání má dnes vpodvečer na programu katalánský parlament, jehož poslanci budou řešit situaci po referendu, v němž podle místní vlády většina hlasujících podpořila nezávislost autonomie. Zatímco radikální separatisté trvají na jejím dnešním vyhlášení, někteří umírnění zastánci odtržení od Španělska se nechtějí po hrozbách z Madridu a po odchodech řady firem z regionu unáhlit. Španělský premiér Mariano Rajoy pohrozil, že v případě deklarace nezávislosti omezí Katalánsku autonomii.

Jednání, jehož výsledek může výrazně prohloubit či naopak zmírnit španělskou ústavní krizi, se zúčastní předseda katalánské vlády Carles Puigdemont, který je pod tlakem ze dvou stran. Zatímco Madrid hrozí uplatněním ústavního článku 155 umožňujícího omezení autonomie, poslanci krajně levicové katalánské Kandidátky lidové jednoty (CUP) zase vyzývají členy katalánské vládní aliance Společně pro ano (JXSí), aby hlasovali pro nezávislost, jinak menšinová vláda ztratí jejich podporu.

Katalánské poslance zavazuje k vyhlášení nezávislosti zákon o referendu, který katalánský parlament přijal začátkem září a jehož platnost ovšem krátce poté pozastavil ústavní soud v Madridu. Puigdemont dal po referendu najevo, že z cesty k nezávislosti uhnout nehodlá, avšak nepotvrdil, že by její vyhlášení měl v úmyslu dnes. Španělská média spekulují, že by mohl sáhnout k symbolickému prohlášení zohledňujícímu výsledky referenda, které by nemělo žádné právní důsledky. Proti tomu se však rázně staví CUP, bez níž nemá premiérova strana dost hlasů ke schválení jakéhokoli textu se separatistickým vyzněním.